Premier League : Manchester United enchaîne et Arsenal chute déjà

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Alors que Manchester United a étrillé Swansea et que Liverpool a assuré le minimum face à Crystal Palace, Arsenal a chuté à Stoke City.





Manchester United, c'est du sérieux

4 à 0 pour démarrer, 4 à 0 pour enchaîner : net et sans bavure. Ce Manchester United fait peur après deux journées de championnat. Les hommes de José Mourinho ont encore fait parler leur puissance offensive, cette fois sur la pelouse de Swansea. La mèche a été allumée par Bailly (45e) puis Lukaku (80e), Pogba (82e) et Martial (84e) ont fait exploser la défense des Swans sans contestation possible. Les Red Devils réalisent un début d'exercice de feu avec 8 buts marqués pour 0 encaissé et on attend avec impatience les chocs face aux autres favoris pour une place dans le Big Four de Premier League (Manchester City, Tottenham, Chelsea, Liverpool et Arsenal). Avec 3 buts en 2 matches, Romelu Lukaku est en train de justifier son transfert coûteux. Et avec 2 réalisations chacun, les Français Martial et Pogba ne sont pas en reste.



Liverpool assure l'essentiel

Une semaine après avoir battu 2 points à Watford, Liverpool s'est rattrapé devant son public en battant Crystal Palace sur la plus petite des marges, quelques jours après avoir pris une option pour se qualifier en Ligue des Champions en disposant d'Hoffenheim (2-1). A Anfield, les Reds s'en sont remis à l'unique but de Sadio Mané (73e), l'homme fort de leur début de saison. L'addition aurait pu être plus corsée si Matip, Firmino et Salah n'avaient pas manqué de réussite.



Arsenal chute déjà

Auteur d'un match ahurissant pour ouvrir la Premier League (4 à 3 face à Leicester), Arsenal a déjà connu son premier couac de la saison. Incapable d'emballer leur déplacement à Stoke City, les Gunners se sont faits piéger par un but de Jesé, prêté par le PSG. L'attaquant espagnol, très remuant pour son baptême en Premier League, a surpris Cech d'un tir croisé au sortir des vestiaires (47e). Derrière, les Londoniens ont essayé tant bien que mal d'égaliser face à une défense qui s'est logiquement regroupée. Ils ont cru le faire par l'intermédiaire de Lacazette mais un hors-jeu limite a été sifflé. Derrière, Olivier Giroud a encore failli enfiler son costume de sauveur, sauf que sa dernière tête fut trop croisée. Dans cette rencontre, Arsenal a eu 77,3 % de possession de balle.



Les résultats de la 2e journée de Premier League :



Stoke City-Arsenal (1-0)

Bournemouth-Watford (0-2)

Southampton-West Ham (3-2)

Burnley-West Bromwich Albion (0-1)

Leicester-Brighton (2-0)

Liverpool-Crystal Palace (1-0)

Swansea-Manchester United (0-4)