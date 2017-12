Premier League : Manchester United rate une belle occasion

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En tout début d’après-midi, Tottenham avait bien conclu son année en s’imposant 5-2 contre Southampton. Avec 37 points, les Spurs se rapprochaient de la deuxième place et le nul des Red Devils leur permettent de conserver leurs espoirs d’être deuxième tout comme Chelsea, qui a également pris les 3 points de la victoire !





Burnley, équipe surprise !

Avant cette 20ème journée, Burnley constituait la belle surprise de Premier League. 7ème au classement, les coéquipiers de Chris Wood (4 buts) et Sam Vokes (3 buts) s’étaient certes inclinés contre les grosses cylindrées du championnat (0-3 contre Tottenham, 0-1 contre Arsenal, 3-0 contre City, 1-1 face à Liverpool) mais ils réalisaient un début de saison correct leur permettant de croire à une qualification en Ligue Europa.

Cet espoir devient plus crédible avec ce nul à Old Trafford, longtemps une terre imprenable sous la direction de José Mourinho mais qui vient de voir United ne prendre qu’un point en 2 rencontres contre City (0-4) et donc Burnley. Sans Martial blessé, MU démarrait avec Lukaku et Ibrahimovic devant, mais le club a vu Barnes puis Defour marquer avant que Lingard rentré à la pause à la place du Suédois ne réduise le score avant d’égaliser dans le temps additionnel (2-2, 91ème). Au final Manchester et Burnley se séparent sur le score de 2-2.













Chelsea revient bien

Après un nul sur la pelouse d’Everton, les Blues renouent avec le succès en s’imposant 2-0 à domicile grâce à Alvaro Morata de retour de suspension et Marcos Alonso. Les hommes de Conte comptent désormais 42 unités, soit une de moins que Manchester United et 5 de plus que Tottenham (37). En attendant les rencontres de Liverpool (35) et Arsenal (34), la bonne opération est pour les champions en titre qui continuent leur remontée au classement.

Dans les autres résultats, il n’y a eu qu’un seul autre succès avec les 3 points de Watford contre Leicester (2-1) grâce à Wague et Schmeichel contre son camp qui ont répondu à l’ouverture du score de Mahrez. Dans le duel pour le maintien Bournemouth (18ème avec 17 points) a fait match nul contre West Ham (17ème avec 18 points) 3-3, tout comme Huddersfield et Stoke (1-1) et également West Brom et Everton (0-0).