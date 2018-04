Premier League : Mkhitaryan pas tendre avec Mourinho et United

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Il a quitté Manchester United pour Arsenal lors du mercato hivernal et ne le regrette pas. Henrikh Mkhitaryan ne sera resté du côté d'Old Trafford que 18 mois, avant un échange avec Alexis Sanchez cet hiver. Et l'Arménien semble revivre à Londres.

A United, le meneur de jeu ne s'est jamais vraiment imposé et n'a débuté que 26 matches en un an et demi sous la houlette de José Mourinho. Arrivé à Arsenal, le joueur de 29 ans avait d'emblée séduit les fans des Gunners en réalisant trois passes décisives face à Everton (5-1) pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. L'ancien joueur du Borussia Dortmund a révélé dans une interview pour le magazine anglais FourFourTwo qu'il n'avait pas eu à réfléchir bien longtemps avant de quitter le nord de l'Angleterre pour la capitale. « Quand j'ai entendu que je pouvais quitter Manchester United pour Arsenal, j'ai dit tout de suite que j'étais d'accord. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Au passage, le joueur natif d'Erevan, n'hésite pas à glisser un tacle à son ancien entraîneur José Mourinho. C'est important pour moi de jouer dans une équipe offensive. Je n'aurais pas pu imaginer de meilleurs débuts. Cela m'avait manqué d'évoluer dans une équipe qui joue l'attaque. » Le «Mou» appréciera...





« Ecrire mon nom dans l'histoire d'Arsenal »

Arsenal, sa nouvelle équipe depuis janvier, pointe actuellement à treize points de la quatrième place en Premier League synonyme de Ligue des champions. Si l'équipe d'Arsène Wenger veut jouer la C1 la saison prochaine, cela passera certainement par une victoire finale en Ligue Europa. Jeudi soir, les « Canonniers » accueillent le CSKA Moscou en quarts de finale aller et pourront compter sur Henrikh Mkhitaryan pour faire un pas supplémentaire vers Lyon, le 16 mai, lieu de la finale. « Je veux écrire mon nom dans l'histoire d'Arsenal et devenir une légende du club, a expliqué le milieu de terrain au magazine anglais. Je veux marquer des buts, faire des passes et gagner des trophées pour rendre les fans heureux ». God bless you...





Henrikh Mkhitaryan revit du côté d'Arsenal