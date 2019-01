Premier League : Quand Mohamed Salah marque, Liverpool gagne

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le Ballon d’Or Africain 2018 a encore frappé pour Liverpool. Muet lors des deux dernières rencontres des Reds qui se sont soldés par deux défaites, l’Egyptien a retrouvé le chemin des filets grâce à un pénalty contre Brighton (0-1). Et comme à chaque but de Mohamed Salah, l’issue du match a été favorable aux hommes de Jurgen Klopp.





Liverpool gagne toujours lorsque Salah marque

La statistique mérite d’être remarquée cette saison. Mohamed Salah est le meilleur buteur du championnat en attendant de voir la performance d’Harry Kane avec Tottenham contre Manchester United. Et lors des 14 matches où le numéro 11 des Reds a marqué, Liverpool compte 14 succès en Premier League ! Son revers contre City 2-1 a vu Roberto Firmino être le buteur des Reds, et pour les autres défaites de Liverpool cette saison, contre Wolverhampton en Cup (Divock Origi) face au PSG en Ligue des Champions (James Milner) et opposé à Chelsea en Coupe de la Ligue (Daniel Sturridge) d’autres joueurs se sont illustrés.

Et même lors des 3 matches nuls en Premier League, Milner (contre Arsenal) et Sturridge (contre Chelsea) ont été les buteurs des Reds, le troisième étant un match sans buts contre Manchester City en octobre. La dernière (et unique !) défaite de Liverpool en championnat avec un but de Salah remonte au 22 octobre 2017 contre Tottenham (4-1). A noter également un revers en FA Cup en janvier 2018 contre West Brom avec une réalisation de l’Egyptien. A croire que les réalisations de Salah sont décisives à plus d’un titre…









7 points d'avance sur Manchester City

Meilleure défense du royaume avec 10 buts concédés en 22 matches, Liverpool prend temporairement 7 unités d’avance sur Manchester City qui recevra Wolverhampton dimanche pour tenter de poursuivre sa belle série.

Dans les autres résultats de samedi, Southampton et Watford se sont imposés respectivement à l’extérieur sur les pelouses de Leicester et Crystal Palace sur le même score de 1-2. Malgré l’ouverture du score de Schurrle, Burnley a pris le dessus sur Fulham (2-1) grâce à deux csc, alors que Cardiff et Huddersfield se sont neutralisés 0-0.

Lors de la prochaine journée, Liverpool recevra Crystal Palace, alors que Manchester United recevra Brighton et que City se déplacera à Huddersfield. Enfin le choc de cette 23ème journée sera le derby londonien entre Arsenal et Chelsea.