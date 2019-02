Premier League : Mohamed Salah, un peu plus dans l’histoire des Reds

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après 2 matches nuls consécutifs, Liverpool a renoué avec le succès en venant à bout de Bournemouth 3-0. En inscrivant le troisième but des Reds, Mohamed Salah continue de marquer l’histoire du club.

Après deux matches décevants contre Leicester (1-1) et West Ham (1-1), Liverpool s’est relancé à domicile contre Bournemouth. Mohamed Salah, meilleur buteur de Premier League, comptabilise déjà 20 buts cette année toutes compétitions confondues.





Le 3ème joueur des Reds à faire deux saisons consécutives avec au moins 20 buts

Après sa somptueuse saison 2017/2018, le double ballon d’Or africain en titre confirme les excellentes choses qu’il a réalisées lors de sa première saison avec Liverpool. L’Egyptien est actuellement meilleur buteur du championnat avec 17 réalisations, la dernière en date étant contre Bournemouth contre qui les hommes de Jurgen Klopp se sont imposés 3-0.

Sky Sport indique par ailleurs que lors des 16 dernières saisons, seulement deux joueurs de Liverpool avaient su faire au moins deux saisons consécutives avec au moins 20 buts : Steven Gerrard en 2007/2008 et 2008/2009 et Luis Suarez en 2012/2013 et 20132014. Mohamed Salah (3 buts en Ligue des Champions) rejoint ainsi ces deux joueurs qui ont marqué l’histoire du club de la Mersey.









Les buts de Salah donnent la victoire

Sadio Mané et Georginio Wijnaldum ont été les premiers buteurs de la rencontre, permettant à Liverpool de concrétiser leur domination sur le terrain. Le but de Salah au terme d’une action collective de toute beauté a donc permis de parachever le succès des Reds. Surtout il est venu confirmer une statistique incroyable concernant les réalisations de l’Egyptien.

Toutes compétitions confondues, à chaque fois que le numéro 11 de Liverpool a marqué cette saison, son club l’a emporté, c’est dire l’importance de Mohamed Salah. L’inverse n’est heureusement pas vrai pour les Reds dont le dernier succès sans un but de son Ballon d’Or africain remonte au 16 décembre contre Manchester United (3-1). Le Bayern Munich, futur adversaire de Liverpool le 19 février prochain en Ligue des Champions est prévenu, un but de Salah serait (probablement) l’équivalent d’une défaite.