Ligue 1 : Monaco freiné par Montpellier, première réussie pour Galtier avec Lille

Monaco n'a pas trouvé la solution face à Montpellier, équipe qui réussit mal aux gros du championnat. On retiendra aussi la victoire de Christophe Galtier pour sa première avec Lille en Ligue 1.



Montpellier-Monaco : 0-0

Montpellier sait comment faire déjouer les grosses écuries du championnat. Comme lors de la première moitié de saison, le MHSC a obtenu un point face à Monaco, incapable de trouver la faille face à une équipe solide. C'est un véritable coup d'arrêt pour les hommes de Leonardo Jardim étant donné qu'ils restaient sur quatre succès de rang en Ligue 1. Freinés, ils offrent aux Lyonnais la possibilité de prendre seuls la deuxième place. Sachant que Marseille a gagné…





Caen-Lille : 0-1

Christophe Galtier avait un peu de pression avant sa première en Ligue 1 avec Lille. Il se satisfera des trois points pris au terme d'un match électrique terminé à dix contre dix. Vercoutre a été expulsé en premier (44e) pour s'être énervé après l'ouverture du score de Pépé (43e). Ballo-Touré l'a rejoint après la pause (52e) pour un tacle dangereux. Le LOSC n'a donc pas eu trop le temps de profiter de sa supériorité numérique mais empoche quand même la victoire, celle qui devrait amorcer un renouveau.



Nice-Amiens : 1-0

Eliminé en Coupe de France puis en Coupe de la Ligue, Nice se console avec la Ligue 1. Face à Amiens, les Aiglons ont glané une cinquième victoire en six matches. Un seul but, signé Lees-Melou, a suffi à leur bonheur et permet de conformer une sixième place à laquelle ils sont bien accrochés.





Troyes-Bordeaux : 0-1

Elle va faire du bien aux têtes cette victoire de Bordeaux. Même s'il a fallu que Benoît Costil s'emploie pour sauver son équipe en repoussant notamment un penalty de Khaoui (12e). Dans la foulée, Laborde a bonifié un caviar de Malcom (15e). Les Girondins remontent à la treizième place.





Dijon-Metz : 1-1

Dijon pensait récolter les trois points après l'ouverture du score précoce de Tavares (1er). L'équipe de Dall'Oglio a tenu jusqu'à la 89e minute et l'égalisation signé Nolan Roux, entré en jeu quelques instants plus tôt. On peut parler de coaching payant. Toujours lanterne rouge, Metz enchaîne un quatrième match sans défaite. Le miracle est toujours possible.