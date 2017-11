Premier League : Mourinho pas ému de son retour à Chelsea

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Ce match entre Chelsea et Manchester United est intéressant à plus d’un titre. Les deux équipes se battent pour le titre, et sont à la poursuite de Manchester City en tête du classement. Dernièrement Antonio Conte et José Mourinho se sont aussi invectivés lors de conférence de presse, ce qui donne encore plus d’intérêt à cette rencontre. Sans oublier que le Portugais revient affronter l’équipe qu’il a entraîné pendant 5 ans au total. Même si ce retour ne le perturbe pas plus que ça.





« D’un point de vue émotionnel, c’est juste un match de plus »

En conférence de presse, « The Special One » a été interrogé sur le fait d’affronter les Blues de Chelsea qu’il a entraîné à deux reprises (2004-2007 puis 2013-2015). Mais malgré l’émotion qu’on pourrait logiquement suspecter chez Mourinho, l’entraîneur de Manchester United a atténué son retour à Stanford Bridge : « C’est important, c’est un grand match, car c’est un grand adversaire, car ce sont les champions en titre. C’est un des matches entre les meilleures équipes du pays. Mais d’un point de vue émotionnel, c’est juste un match de plus. Je dois admettre que c’est un peu différent, mais en fin de compte, c’est juste un jour normal. »











Chelsea – Manchester United, la guerre du milieu

La rencontre pourrait ne pas être si normale au final. Sans Pogba et Fellaini, United n’a plus la même présence au milieu de terrain, même si la paire Matic-Herrera a été suffisante au milieu de terrain pour venir à bout de Tottenham (1-0) lors de la précédente journée.

Côté londonien, le milieu de terrain pose aussi problème. L’absence de N’Golo Kanté a diminué l’impact de Chelsea dans la récupération et dans la distribution du jeu. Cela s’est particulièrement vu en Ligue des Champions contre l’AS Rome où Fabregas et Bakayoko ont eu du mal. Si l’ancien joueur de Leicester devait une nouvelle fois manquer à l'appel, David Luiz pourrait venir compléter le milieu de terrain des champions d’Angleterre.