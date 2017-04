Premier League : N'Golo Kanté est partout, y compris dans l'équipe-type 2016-2017 bien sûr

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

L'Association des footballeurs professionnels (PFA) a dévoilé ce jeudi 20 avril l'équipe-type de la saison 2016-2017 de Premier League. Sans surprise, on y retrouve surtout des joueus de Chelsea et de Tottenham. N'Golo Kanté, l'homme aux 25 poumons, est bien sûr présent. Mais on remarque aussi quelques absences...

En attendant de savoir qui succédera à Riyad Mahrez au titre de Meilleur joueur de l'année du championnat d'Angleterre, on connaît l'équipe-type de cette saison 2016-2017. La Professional Footballers' Association (PFA), c'est-à-dire l'Association des footballeurs professionnels - l'équivalent de notre UNFP française -, a rendu publique ce jeudi 20 avril son onze idéal composé des meilleurs joueurs de Premier League.

Encore De Gea, David Luiz de retour en conquérant

Chelsea et Tottenham étant en tête du championnat, il n'est pas surprenant de retrouver huit joueurs de ces deux équipes dans ce onze. L'une des trois places qui n'est pas attribuée à un Blues ou à un Spurs est occupée par David De Gea. C'est la quatrième fois que l'Espagnol est dans cette équipe-type de Premier League. Y en aura-t-il une cinquième ? Le Real Madrid rêve toujours de lui, et les dernières rumeurs du tabloïd The Sun font état d'une possible offre de 72 millions d'euros, ce qui ferait de De Gea le gardien le plus cher de l'histoire devant Gianluigi Buffon, acheté 56 millions d'euros par la Juve à Parme en 2001.

La défense est mi-Chelsea, mi-Tottenham. Parti du PSG par la petite porte, poussé sur le banc par Marquinhos, David Luiz a réussi un retour triomphal à Londres. D'abord remplaçant, le Brésilien est vite redevenu le patron de la défense des Blues. Dans une défense à trois, l'ancien Parisien rayonne, tout comme Gary Cahill, qui est nommé pour la troisième fois. Les ailes de cette équipe-type sont occupés par deux Spurs : à droite, on trouve Kyle Walker, qui est le défenseur qui distribue le plus de passes décisives (déjà 6), et Danny Rose à gauche. C'est la seconde fois d'affilée que Rose est nommé meilleur arrière gauche.

Kanté règne avec Alli, Hazard revit et Mané sublime les Reds



Au milieu de terrain, la logique veut qu'il y ait deux axiaux. La légende raconte que ce serait inutile : N'Golo Kanté, le Chuck Norris du football (à moins que Chuck Norris se soit inspiré du Français ?), pourrait s'occuper de tout à lui seul. Déjà nommé en 2016 avec Leicester, l'ancien Caennais enchaîne avec Chelsea, club avec lequel il est devenu "<em>le meilleur milieu de terrain du monde</em>" d'après un certain Frank Lampard. Et même si Kanté-la-légende pouvait faire le job en solo, comment se priver volontaire d'un talent comme Dele Alli ? A 21 ans, l'Anglais affiche un niveau de jeu incroyable. Buteur (16 réalisations), passeur (7 offrandes), l'international des Three Lions est l'avenir du football outre-Manche. Le Real Madrid est aussi sur sa trace et les divers chiffres évoqués sont astronomiques.

Sur le flanc droit, Eden Hazard est récompensé. Après une saison 2015-2016 à oublier, le Belge a retrouvé son football. Il a déjà marquant autant (14 buts) que lors de ses meilleures saisons en Angleterre, et il a l'occasion d'améliorer cette statistique. Zinedine Zidane aimerait beaucoup le recruter au Real, lui aussi (décidément). Sur le flanc droit, on trouve le deuxième joueur "ni Chelsea, ni Tottenham" : Sadio Mané de Liverpool. Le Sénégalais brille chez les Reds, et quand il manque à l'appel, l'équipe de Jürgen Klopp piétine. Sa grave blessure au genou gauche, début avril, prive Liverpool de son feu follet (13 buts et 6 passes décisives en 27 rencontres, sachant qu'il a disputé la CAN 2017) pour le reste de la saison.

Kane-Lukaku, ça fait très mal



Enfin, dans le duo d'attaquant, il y a bien sûr Harry Kane. Meilleur buteur du championnat la saison dernière (25 buts), le buteur des Spurs enchaîne une troisième saison à plus de 20 buts (21 en 2014-2015, 25 en 2015-2016 et donc 20 jusqu'à présent en 2016-2017). Si Tottenham est encore en course pour le titre, Kane y est pour beaucoup. Il est accompagné de Romelu Lukaku, qui trône seul pour l'heure en tête du classement des buteurs (24 réalisations). En deux saisons et demie, le Belge a effacé Duncan Ferguson des tablettes. Le meilleur marqueur des Toffees dans l'histoire de la Premier League (créée en 1992), c'est lui avec ses 67 buts, série en cours. Lukaku devrait quitter Everton cet été... contre un très très gros chèque.

Cette équipe-type est cruelle, comme toujours. Rare rayon de soleil dans la saison d'Arsenal (sans doute sa dernière chez les Gunners), Alexis Sanchez n'y figure pas, tout comme Sergio Agüero. L'Argentin marque un peu moins et subit la concurrence de Gabriel Jesus en plus de la défiance de Pep Guardiola, mais il marque quand même... Insuffisant, toutefois, pour lui permettre d'accéder à l'équipe-type de l'année pour la première fois. Point de Zlatan Ibrahimovic non plus. Le Suédois brille avec Manchester United, mais pas assez pour se faire une place entre Harry Kane et Romelu Lukaku. Ibrahimovic et Sanchez sont d'ailleurs les seuls joueurs nominés au titre de meilleur joueur de l'année à ne pas apparaître dans l'équipe-type.

L'équipe-type de Premier League saison 2016-2017 :

De Gea - Kyle Walker, David Luiz, Gary Cahill, Danny Rose - Eden Hazard, Dele Alli, N'Golo Kanté, Sadio Mané - Harry Kane, Romelu Lukaku