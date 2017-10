Premier League: on n'arrête plus la machine à marquer Harry Kane

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Si vous voulez voir des buts en août, ne comptez pas sur Harry Kane. Cela fait maintenant trois saisons que l'attaquant ne trouve pas le chemin des filets sur ce mois maudit. Par contre, dès qu'août est fini, la malédiction se lève. Et là, Kane cogne dur. Très dur même.





L'ancien "phénomène d'une saison" égale les vieux records de Messi et Ronaldo



Samedi, c'est sur le terrain du promu Huddersfield que le chasseur de buts a conclu son mois de septembre stratosphérique. Il n'a eu besoin que de 23 minutes pour claquer un doublé, avec un deuxième but inscrit sur une frappe pure du gauche à l'entrée de la surface. A l'arrivée, Tottenham l'a emporté (0-4) et Harry Kane a réalisé la meilleure performance de sa (jeune) carrière: 13 buts toutes compétitions et toutes équipes (Spurs et sélection nationale) confondues sur le mois de septembre.



Le double meilleur buteur de Premier League (25 réalisations en 2015-2016, 29 en 2016-2017) est sur un nuage. Et pas besoin d'évoluer dans son jardin de White Hart Lane ou à Wembley (le stade qui accueille Tottenham en attendant la construction du nouveau White Hart Lane, attendu pour 2018) pour briller. Sur ses 9 derniers matches disputés à l'extérieur, Kane a inscrit... 19 buts ! Et pour en revenir à septembre : Harry Kane a égalé le record de buts sur un mois (13 donc) de deux illustres joueurs. Avant lui, seuls Cristiano Ronaldo (octobre 2010) et Lionel Messi (mars 2012) avaient réussi cette prouesse. Elle est loin, très loin, cette époque où les observateurs de la Premier League qualifiaient Harry Kane de "one season wonder" ("phénomène d'une saison").

Complet dans tous les secteurs, Kane



Il y a quelques jours, Mauricio Pochettino, entraîneur comblé par les performances de son joueur, confiait avec le sourire qu'il était "amoureux de lui" et qu'il était "compliqué de trouver des mots pour le décrire". A 24 ans, le longiline attaquant (1,88m) n'est pas le plus rapide, le plus doué techniquement ou le plus efficace dans la surface. Pourtant, il fait désormais partie des meilleurs buteurs actuels. Très complet, fort dans chaque compartiment de jeu, Kane fait l'unanimité désormais. "Il est comme un robot. Tout ce qu'il fait est si précis", applaudit l'ancien joueur Jamie Redknapp.



Depuis le début de l'année 2017, l'international anglais a planté 6 triplés et marqué 27 buts. Pour Hugo Lloris, aucun doute: son coéquipier peut se hisser au sommet du football mondial. "Ronaldo et Messi sont d'une autre galaxie, mais Harry a tellement de potentiel qu'il peut devenir l'un des meilleurs", affirme-t-il. En Premier League, Pep Guardiola, leader avec Manchester City, s'inquiète: "On surveille United, mais on voit encore que Harry Kane marque à chaque match deux ou trois buts." D'ailleurs, l'entraîneur des Citizens a trouvé la bonne formule pour désigner ses deux rivaux les plus sérieux: "United et l'équipe de Harry Kane."