Premier League - Opéré avec succès de son genou, Ibrahimovic pourra continuer sa carrière

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

La carrière de Zlatan Ibrahimovic n’est pas terminée. C’est le message qu’a adressé son agent Mino Raiola, dans un communiqué envoyé à la presse mardi. L’Italien y a également précisé que l’attaquant de Manchester United avait été opéré avec succès à Pittsburgh aux Etats-Unis. Malgré son âge avancé, 36 ans au mois d’octobre quand il rechaussera les crampons, Ibra pourra continuer à jouer au football.





"Zlatan Ibrahimovic a été opéré du genou avec succès. Il pourra effectuer une rééducation complète. Il n’a pas souffert d’une blessure qui pourrait mettre fin à sa carrière", a écrit Raiola en utilisant des capitales pour bien faire passer le message. La nature exacte de la blessure de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui s’était blessé dans le temps additionnel de la deuxième période du quart de finale retour de Ligue Europa face à Anderlecht, n’a pas été dévoilée.









Fixed, done and stronger. Once again thank you for the support. We will enjoy my game togheter soon. Une publication partagée par IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) le 2 Mai 2017 à 5h23 PDT

Ibrahimovic se dit "plus fort qu'avant"





Ibrahimovic justement. Le Suédois a donné de ses nouvelles, mardi en début d'après-midi à travers un post effectué sur son compte Instagram. "Terminé. Réparé et plus fort qu'avant. Une fois encore merci pour votre soutien. On profitera de moi bientôt, tous ensemble."





Ibrahimovic, qui a été annoncé indisponible pour des donner des entretiens à la presse jusqu’à nouvel ordre, va lui rester aux Etats-Unis sous l’étroite surveillance de ses chirurgiens (Freddie Fu et Volker Musalh) . Il a d'ailleurs déjà débuté sa rééducation.

Il y a une semaine, Ibra avait déjà donné de ses nouvelles, toujours via Instagram, et affirmé qu'il ne lâcherait pas devant cette épreuve.

"Je vais être absent un moment. Mais j'ai souvent joué sur une jambe, alors cela ne sera pas un problème. Je vais passer cette épreuve comme les autres et je reviendrai plus fort", avait-il expliqué. "Une chose est sûre, c'est moi qui déciderai quand m'arrêter de jouer. Je n'abandonnerai pas. A bientôt ! "











First of all, thank you for all the support and love. Its no news I got injured so I will be out of fotball for a while. I will go through this like everythings else and come back even stronger. So far I played with one leg so it shouldn't be any problem. One thing is for sure, I decide when its time to stop and nothing else. Giving up is not an option. See you soon Une publication partagée par IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) le 23 Avril 2017 à 14h54 PDT









Bonus Téléfoot l'After : Et si... Ibrahimovic était resté au PSG