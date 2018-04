Premier League : Mais où est donc passé Jese ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A 25 ans, Jese espérait relancer sa carrière en Premier League sous les couleurs de Stoke. Mais au bout de 7 mois de compétition, celui qui appartient toujours au Paris Saint-Germain ne parvient pas à s’imposer. Un conflit est même en train de naître entre le joueur et le club anglais.





Absent de la reprise de l’entraînement, personne ne sait où est Jese

Pourtant tout avait bien commencé pour le joueur formé au Real Madrid. Pour son premier match avec Stoke City, il inscrit un but contre Arsenal en 70 minutes de jeu. Tous s’accordaient à dire alors que c’était le début d’une belle aventure pour l’attaquant.

Il n’en fut rien, il ne marqua plus et perdit sa place dans le onze et avant de se blesser fin 2017. En 2018, il n’a joué que 130 minutes et a été absent des deux dernières feuilles de matches. A cause de problèmes personnels (son fils est gravement malade) il s’était absenté ces derniers jours et devait reprendre l’entraînement mercredi.

Sauf que selon plusieurs médias anglais et espagnols comme Marca ou la Provincia depuis il n’a plus donné de nouvelles, qu'il a séché la reprise de l'entraînement et personne ne sait où il se trouve. Certaines rumeurs évoquaient sa présence à un concert de reggaeton à Las Palmas. Il faudra attendre quelques temps pour savoir ce qu’il en est réellement.