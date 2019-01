Premier League : Paul Pogba, le monsieur plus de Manchester

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Depuis le changement d’entraîneur sur le banc de Manchester United, le club enchaîne les victoires avec un style de jeu plus offensif. Victorieux contre Brighton (2-1), les Red Devils peuvent remercier Paul Pogba, de nouveau buteur et impressionnant dans le jeu.





Déjà sa saison la plus prolifique

A 25 ans, Paul Pogba vit peut-être sa meilleure saison sous les couleurs de Manchester United. Libéré dans le jeu sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjar lorsqu’il l’associe au milieu du terrain à Matic et Ander Herrera, le champion du monde 2018 est omniprésent dans la construction du jeu mancunien. Contre Brighton, il a provoqué un pénalty qu’il a lui-même transformé (1-0, 27ème).

C’est déjà sa huitième réalisation en Premier League, soit une de plus que l’an passé en 27 rencontres, et deux de plus qu’en 2016/2017 où il avait disputé 35 matches. En 19 matches cette saison, il fait aussi bien que lors de ses deux dernières années avec la Juventus, où il avait pris part à 35 (2015/2016) et 26 rencontres (2014/2015).









Co-meilleur buteur du club

Mais l’impact du talent du numéro 6 mancunien ne se traduit pas seulement par ses buts. L’international français a aussi été essentiel à la construction du jeu comme en témoigne ses trois passes décisives lors des six derniers matches. Il n’est d’ailleurs pas le seul à briller sous la direction de Solskjaer. Positionné en pointe, Marcus Rashford profite aussi de la confiance de l’entraîneur norvégien. L’Anglais, auteur du deuxième but de MU, a aussi inscrit 8 buts en championnat, le meilleur total en Premier League pour l’attaquant alors qu’il n’a lui aussi pris part qu’à 19 matches cette saison.





Les deux hommes rejoignent ainsi Romelu Lukaku et Anthony Martial, qui étaient avant cette rencontre les seuls co-meilleurs buteurs du club avec 8 buts. Surtout les Red Devils enchaînent un 7ème succès consécutif toutes compétitions confondues. Accusant un retard conséquent sur les places européennes début décembre, MU est de nouveau candidat à une place en Ligue des Champions en fin de saison.