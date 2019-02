Premier League : Pogba, profession buteur

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Depuis la prise de fonction d’Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba est complètement transformé. De retour à son niveau, comme d’ailleurs le reste de l’équipe de Manchester United, le champion du monde tricolore a une nouvelle brillé dans le jeu avec deux nouvelles réalisations. Il s’agit d’ores et déjà de sa saison la plus prolifique.









La première fois qu’il marque autant en championnat

Plus rien n’arrête Manchester United et Paul Pogba. Pour le neuvième match en Premier League d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc du club, les Red Devils conservent leur invincibilité en s’imposant 0-3 sur la pelouse de Fulham. Et comme souvent, c’est la French Connection de United qui s’est illustré. Paul Pogba (14ème et 65ème) et Anthony Martial (23ème) ont été les buteurs de la formation mancunienne.

Pour le milieu de terrain ces deux réalisations sont par ailleurs historiques à plus d’un titre : c’est la première fois que le tricolore inscrit 11 buts en championnat depuis le début de sa carrière, et Sky Sport souligne qu’il s’agit de la seconde fois lors des 16 dernières années qu’un milieu de terrain de MU marque autant. L’autre étant Wayne Rooney lorsqu’il était positionné plus bas lors de la saison 2012-2013.













Pogba, Martial, meilleurs buteurs du club

Directement impliqué sur 13 buts lors de ses huit derniers matches (8 buts, 5 passes décisives) Paul Pogba semble inarrêtable. Plus libre dans le jeu, le milieu de terrain brille autant qu’il fat briller ses partenaires. Le retour en forme d'Anthony Martial, passeur décisive sur l’ouverture du score n’est d’ailleurs pas étranger au rendement du numéro 6. Les deux hommes s’entendent à merveille sur le terrain et leur bonne entente porte MU.

Aligné dans le onze de départ, quasiment un mois après sa dernière titularisation, l’ancien Monégasque est le deuxième meilleur buteur du club (9 buts) aux côtés de Marcus Rashsford resté sur le banc contre Fulham. Une très bonne nouvelle pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer qui sont sur un excellente dynamique (10 victoires, 1 nul toutes compétitions confondues), une moins bonne pour le PSG qui devra tenter de freiner le potentiel de Manchester United en Ligue des Champions mardi prochain.