Premier League - Le propriétaire d'Everton annonce qu'un vaudou est responsable du départ de Lukaku, le joueur dément

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Lukaku et son départ surprenant d'Everton





Attention, ceci est une histoire rocambolesque mais vraie. En marge de l’assemblée générale du club d’Everton, Farhad Moshiri, le propriétaire du club, a révélé les raisons qui ont poussé Romelu Lukaku vers Manchester United l'été dernier. Selon le dirigeant, c’est un vaudou qui aurait conseillé à la mère du joueur de lui faire quitter Everton pour Chelsea. Un point de départ complètement fou, puisque Lukaku n'est jamais retourné à Londres.







Cette rencontre a d’ailleurs fait capoter la grande opération prolongation mise en œuvre par le club l’été dernier. Au grand désespoir de Moshiri. "L’été dernier, nous lui avons offert une meilleure offre que Chelsea. Mais il ne voulait pas rester, il voulait jouer pour Chelsea à ce moment-là. Je peux vous assurer que nous avons tout essayé pour garder Rom (Romelu Lukaku, ndlr)", a précisé le patron d’Everton avant d’entrer un peu plus dans les détails.





"Si je vous dis ce que nous lui avons offert, vous ne le croiriez pas. Nous lui avons offert une meilleure proposition que Chelsea et son agent est venu à Finch Farm pour signer le contrat. Robert Elstone était là, tout était en place, il y avait quelques journalistes dehors. Puis, à la réunion, Rom a appelé sa mère. Il a dit qu’elle était en pèlerinage en Afrique, qu’elle avait vu un vaudou et qu’il devait aller à Chelsea", a-t-il ajouté. "Que pouvez-vous faire ? Il est ensuite parti à Los Angeles pour ne pas revenir. Son cerveau était parti."





Finalement transféré à Manchester United contre 85 millions d’euros, plus des bonus, Lukaku fait le bonheur d’un certain José Mourinho (16 buts et 5 passes décisives en 31 rencontres).

















Lukaku dément et devrait aller en justice





L’histoire ne devrait pas en rester là. Selon la presse belge et britannique, l’international belge, qui a fait savoir par ses représentants qu'il ne croyait pas vaudou, pourrait porter plainte contre Farhad Moshiri.





"Romelu est très catholique et le vaudou ne fait pas partie de sa vie ni de ses croyances, a précisé le conseillé. Il n’avait tout simplement pas confiance en Everton et n’avait aucune confiance dans le projet de Monsieur Moshiri, c’est pourquoi il ne voulait pas poursuivre l’aventure et signer un nouveau bail. On verra maintenant quelles décisions judiciaires peuvent être prises à leur égard."