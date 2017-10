Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Éjecté de Southampton après seulement une saison, l’ancien entraîneur de Monaco, Lille, Lyon ou Nice pourrait vite rebondir en Premier League, à Leicester selon plusieurs médias britanniques. La signature serait même imminente.

Puel de Southampton à Leicester ?



Puel devrait finalement rester en Angleterre. Un temps annoncé dans le viseur du Stade Rennais, en cas de licenciement de Christian Gourcuff, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice est sur le point de signer à Leicester City, lui qui avait été viré de Southampton en mai dernier après avoir terminé 8e de Premier League et atteint la finale de la League Cup.

Une club en difficulté



Champions d'Angleterre en 2016 avec à leur tête Claudio Ranieri, l'Italien avait été remplacé la saison suivante au pied levé par son adjoint Craig Shakespeare après des résultats en berne. Ce dernier avait réussi à remettre Leicester sur de bons rails et avait gagné le droit de signer en juin dernier un contrat de trois ans. Quatre mois plus tard, Shakespeare, plombé par une entame de championnat catastrophique, a été remercié la semaine passée après un nul (1-1) face à West Bromwich Albion et une inquiétante 18e place en championnat.

Puel a fait forte impression



Selon les médias britanniques The Telegraph et ESPN, Claude Puel a déjà rencontré à deux reprises les dirigeants des Foxes vendredi et lundi. Et le coach de 56 ans aurait même impressionné à l’occasion de ces entrevues. Il a terminé à la huitième place la saison dernière avec les Saints, en atteignant aussi la finale de la League Cup contre Manchester United (défaite 3-2). Une compétition où figure d'ailleurs toujours Leicester après sa qualification ce mardi soir aux dépens de Leeds United (3-1) équipe de Championship.