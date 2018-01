Premier League : Raheem Sterling marque quand il veut

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Raheem Sterling est l'homme en forme de Manchester City. Et on peut vraiment le dire : il marque quand il veut. Explications.

Mardi soir, Manchester City s'est imposé 3-1 à l'Etihad Stadium face à Watford. Toujours invaincus en Premier League, les Citizens présentent un bilan incroyable de 20 victoires et 2 nuls. Les hommes de Pep Guardiola comptent ainsi 15 points d'avance sur leur premier poursuivant : Manchester United, le voisin honni.



Sterling, le plus rapide et le plus tardif

Et pour battre Watford, Manchester City n'a pas traîné en chemin. Raheem Sterling (23 ans) a ouvert le score après seulement 38 secondes de jeu, signant ainsi le but le plus rapide de la saison.



Si le championnat est loin d'être fini, ce but précoce sera difficile à battre et Sterling pourrait, en fin de saison, détenir les records du but le plus précoce et le plus tardif de la Premier League 2017-2018. En effet, le 26 août 2017, lors de la 3e journée, il avait offert la victoire à son équipe, sur le terrain de Bournemouth, à la 97e minute. Là aussi il sera difficile de faire mieux. Et comme Sterling est un homme de records, il avait été expulsé lors de cette rencontre à la 99e minute.

Sterling n'a jamais été autant prolifique

A noter que face à Watford, l'international anglais (35 sélections, 2 buts), a ainsi inscrit son 14e but de la saison en 20 matches. Il occupe même la troisième place du classement des meilleurs buteurs du championnat anglais derrière Kane (18 buts) et Salah (17 buts).

Et preuve que cette saison est celle de la confirmation, c'est la première fois de sa carrière qu'il passe la barre des 10 buts en Premier League. Et à ce rythme, il devrait aussi s'offrir pour la première fois celle des 20 buts.