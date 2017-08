Premier League : Ces recrues offensives qui se sont déjà adaptées

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Alexandre Lacazette a donné le ton. Titularisé pour son premier match en Premier League, l’International tricolore a fait trembler les filets, démontrant que son adaptation au jeu anglais est déjà complète. Mais l’ancien lyonnais n’a pas été le seul « rookie » à se mettre en avant lors de cette première journée.





Lacazette et Rooney, vainqueurs et buteurs sous leurs nouvelles couleurs

L’Angleterre dépense sans compter grâce notamment à des revenus audiovisuels colossaux. La première journée de championnat a démontré que les clubs britanniques avaient raison d'investir sur ces talentueux joueurs. L’avant-centre d’Arsenal a donc été le premier buteur de cette saison en reprenant victorieusement de la tête un centre d’Elneny dès la deuxième minute de jeu ! Lacazette commence donc idéalement sa saison de Premier League.









Mais il n’a pas été la seule recrue offensive à s’illustrer ce week-end. Wayne Rooney a aussi l’unique buteur d’Everton, son équipe formatrice qu’il retrouvait 13 ans après l’avoir quittée pour Manchester United. Déjà buteur lors des matches de préparation, il a récidivé ce samedi. En toute fin de première période, il reprenait aussi de la tête un centre pour donner les trois points au club de Liverpool.









Morata et Salah justifient aussi leurs arrivées

Les champions d’Angleterre ont certes perdu pour leur début en Premier League, mais ils ressortent de cette défaite contre Burnley avec un début de certitude. Alvaro Morata était un bon choix pour l’attaque de Chelsea. Les Blues toujours privés d’Eden Hazard blessé, ont été menés 0-3 par leurs adversaires, et ont cru remonter grâce à Morata, buteur à la 69ème minute (lui aussi de la tête) puis passeur pour David Luiz à la 89ème. Cela n’a pas été suffisant pour empêcher la défaite, mais en 30 minutes de jeu, l’Espagnol a démontré ce qu’il pouvait apporter.





Du côté de Liverpool, la première journée aura aussi montré des lacunes défensives, les Reds concédant le nul (3-3) sur la pelouse de Watford. Recruté pour 42 millions d’euros, l’ancien joueur de l’AS Roma Mohamed Salah a pourtant cru donner la victoire aux siens en marquant le but du 3-2 à l’heure de jeu. Déjà passé par Chelsea entre 2014 et 2016, l’Egyptien a bien commencé sa nouvelle aventure anglaise, même s’il n’a pu empêcher le partage des points.









Lukaku double tout le monde

Romelu Lukaku était lui aussi attendu pour sa première sous les couleurs de Manchester United en championnat. Le Belge n’a pas déçu, inscrivant un doublé (premier but du gauche, le second lui aussi de la tête) lors de la victoire de l’équipe de Mourinho 4-0 contre West Ham. Deuxième meilleur réalisateur lors de la saison précédente avec 25 buts, l’ancien avant-centre d’Everton semble parti sur les mêmes bases, et pourrait permettre aux Red Devils d’aller chercher un titre qui les fuit depuis 2013. Déjà buteur en Supercoupe d’Europe, Lukaku démontre que Mourinho a eu raison d’insister pour le recruter cet été.





A noter aussi le doublé de l’ancien Montpelliérain Steve Mounié pour son tout premier match avec son club d’Huddersfield (3-0 contre Crystal Palace). Il semble donc que toutes ces recrues offensives ont déjà su s’adapter à leurs nouvelles équipes. Cela promet pour la saison qui commence !