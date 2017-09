Premier League - Rio Ferdinand va se reconvertir en tant que boxeur professionnel

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Rio Ferdinand va enfiler les gants

Rio Ferdinand a trouvé une nouvelle voie. A la retraite sportive depuis mai 2015, l’ancien international anglais, déjà devenu consultant pour la BBC et BT Sport, a confirmé mardi qu’il allait se reconvertir en tant que boxeur professionnel. Le Britannique a intégré le projet "defender to Contender" mis en place par le géant du pari sportif BetFair qui s’est spécialisé dans la reconversion d’anciens sportifs de haut niveau.





Le chemin ne va pas être de tout repos pour Ferdinand qui s’est donné pour objectif à moyen terme de décrocher une ceinture. Avant de penser aux titres, il lui faudra en tout premier lieu décrocher sa licence de boxeur professionnel, la "British Boxing Board of Control (BBBOC)", condition sinae qua non à cette reconversion. Il sera entraîné par Richie Woodhall, l’ancien médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Séoul 1988, qui était devenu champion du monde des poids super-moyens en 1998.





Grand amateur du noble art depuis ses jeunes années, l’ancien défenseur de Manchester United, âgé de 38 ans, avait trouvé en la pratique du noble art un échappatoire psychologique après le décès de son épouse il y a deux années. La pratique du sport en général lui avait d’ailleurs permis de ne pas sombrer.





"La boxe est un sport incroyable pour l’esprit et le corps. J’ai toujours eu une passion pour elle et ce challenge est l’opportunité parfaite de montrer aux gens que c’est possible. C’est un défi pour moi, un défi que je ne prends pas à la légère car tout le monde ne peut pas devenir boxeur professionnel (…) Tout est possible."









It's happening... Can’t wait to get started with the team @betfair have put together, Richie Woodhall and @meldeane12 #DefenderToContender 🥊 Une publication partagée par Rio Ferdinand (@rioferdy5) le 18 Sept. 2017 à 23h50 PDT





















