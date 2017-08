Premier League : Steven Gerrard et Frank Lampard encensent Bernardo Silva

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Consultants pour BT Sport, Steven Gerrard et Frank Lampard ont encensé Bernardo Silva avant même le début du championnat !

Après avoir fait les beaux jours de l'AS Monaco pendant trois saisons, remportant le titre de champion de France en 2017, Bernardo Silva a rejoint Manchester City et la Premier League cet été. Et le joueur portugais fait déjà l'unanimité auprès des légendes de la Premier League : Steven Gerrard et Frank Lampard. Interrogés par BT Sports, ils ont déclaré leur flamme au génial milieu de terrain portugais.

Gerrard et Lampard l'adorent !

Écoutons tout d'abord Frank Lampard : "Bernardo Silva a été la première recrue de Manchester City. Il a été très impressionnant avec Monaco la saison dernière. Le montant de son transfert peut sembler élevé mais il paraîtra peu couteux dès la fin de l'été. C'est un joueur très talentueux très excitant à voir jouer".



Quant à Steven Gerrard, il est sur la même longueur d'onde : "Je suis vraiment impatient de voir jouer Bernardo Silva. J'ai adoré le voir évoluer avec Monaco la saison dernière en Ligue des champions. Je pense qu'il peut devenir un joueur clé de Manchester City".



Pour pouvoir admirer le talent de Bernardo Silva sur les pelouses de la Premier League, rendez-vous samedi, à 18h30, avec le match Brighton-Manchester City à l'occasion de la première journée du championnat.



