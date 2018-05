Premier League : Tottenham rate le coche, Stoke relégué

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

En chutant sur la pelouse de West Bromwich (0-1), Tottenham a manqué l’occasion de grimper provisoirement sur le podium et de consolider sa place dans le top 4 synonyme de C1, lors de la 37e journée.

Samedi, Tottenham a fait une bien mauvaise opération dans la course à un accès direct pour la Ligue des champions. Face à une équipe de West Bromwich Albion qui devait absolument l’emporter pour garder un espoir de maintien en Premier League, les partenaires d’Hugo Lloris ont chuté (1-0) sur un but de Livermore dans le temps additionnel de la rencontre (90e+3). Résultat : les Spurs restent sous la menace de Chelsea en haut du tableau. Les Blues, 5es, pourraient revenir à deux unités en cas de succès sur Liverpool dimanche à Stamford Bridge (17h30).





Hugo Lloris est battu dans le temps additionnel et les Spurs s'inclinent face à West Bromwich Albion



West Ham est tout proche

Dans le bas du classement, West Ham a réalisé la belle affaire en allant s’imposer (2-0) sur la pelouse d’un Leicester décimé (absences d’Albrighton, Chilwell, Huth, James, Ndidi, Amartey, Okazaki, Simpson et Schmeichel). L’équipe de David Moyes renoue donc avec le succès après quatre matches sans victoire, grâce à des buts signés Joao Mario (34e) et Noble (64e). Avec 38 points et une 15e place, les Hammers ont fait un grand pas vers le maintien.

Stoke City relégué

De son côté, c’est fini pour Stoke City. Après dix saisons consécutives dans l’élite, le club est officiellement relégué en deuxième division anglaise après sa défaite samedi à domicile face à Crystal Palace (1-2). Tout avait pourtant bien commencé pour les Potters après l’ouverture du score de Shaqiri avant la pause, d’un sublime coup franc déposé dans la lucarne (43e). Mais les partenaires de Kurt Zouma ont craqué au retour du vestiaire. McArthur a d’abord égalisé (68e), puis Van Aanholt a profité d’une erreur du capitaine Ryan Shawcross (86e) pour crucifier Stoke dans un Bet365 Stadium silencieux.





Contrairement aux Potters, Brighton a assuré son maintien en Premier League après avoir battu Manchester United (1-0) vendredi soir.





Les résultats de la 37e journée :





Samedi :

Brighton - Manchester United 1-0

Stoke - Crystal Palace 1-2

West Bromwich - Tottenham 1-0

Leicester - West Ham 0-2

Watford - Newcastle 2-1

Bournemouth - Swansea 1-0

Everton - Southampton 18h30



Dimanche :

Manchester City - Huddersfield 14h30

Chelsea - Liverpool 17h30

Arsenal - Burnley 17h30