Premier League : Tottenham s’adjuge un record

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les hommes de Mauricio Pochettino ont dû patienter jusque dans les 10 dernières minutes pour pouvoir battre Newcastle, tombeur de Manchester City lors de la précédente journée. Grâce à un but de leur attaquant Son Heung-Min (1-0, 83ème), les Londoniens détiennent à présent seuls le record de matches consécutifs sans matches nuls dans le championnat anglais.





29 rencontres sans faire match nul en championnat

Il faut remonter au 17 avril 2018 pour retrouver trace d’un match de Premier League au cours duquel les Spurs ont dû partager les points. C’était contre Brighton (1-1) pour le compte de la 35ème journée. Depuis, Tottenham n’a plus concédé le moindre nul en championnat enchaînant 29 rencontres en prenant zéro ou trois points.

Cette saison, Hugo Lloris et ses partenaires ont remporté 19 de leurs 25 rencontres ne s’inclinant qu’à 6 reprises. Les seuls matches des Spurs où le coup de sifflet final a mis un terme à des oppositions sans vainqueur ont été en Ligue des Champions contre le FC Barcelone (1-1) et le PSV Eindhoven (2-2).









Encore un espoir pour le titre ?

Avec ce succès contre les Magpies, Tottenham occupe provisoirement la deuxième place du classement à 4 points de Liverpool mais avec un match en plus que les joueurs de la Mersey. Si les Reds resteront premiers quelque soit leur résultat contre West Ham lundi soir, le club londonien reste sur une série de 3 victoires de rang qui les a replacés dans la course au titre.

Surtout, les Spurs savent parfaitement voyager. En Angleterre, aucune formation n’est plus à l’aise hors de ses bases que Son Heung-Min et ses coéquipiers. Avec 11 succès en 13 matchs en dehors de Wembley, Tottenham est la meilleure équipe à l’extérieur, ainsi que la meilleure attaque à l’extérieur (30 buts). Un atout qui pourrait faire la différence puisque Mauricio Pochettino et ses joueurs vont notamment se déplacer d'ici la fin de saison à Chelsea (28ème journée,) à Liverpool (32ème journée) et à Manchester City (35ème journée). De quoi éventuellement se replacer pour le titre de champion…