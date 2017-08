Premier League : un festival de buts pour la première journée, un champion au tapis

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La première journée de Premier League a livré toutes ses promesses. Après le déjà très joli 4 à 3 d'Arsenal face à Leicester, les cadors ont répondu présent. Sauf Liverpool et Chelsea...





Chelsea, au tapis

Antonio Conte est mécontent du mercato. Mais que doit-il penser de la première sortie de son équipe ? Un véritable cauchemar, matérialisé par deux expulsions, trois buts encaissés et... une défaite à domicile. C'est la première fois depuis 1968 que le champion en titre chute en ouverture. Seul motif de satisfaction ? Morata, remplaçant au coup d'envoi, a inscrit un but et délivré une passe décisive.



Pour Liverpool, c'est un faux-pas un peu moins grave : un match nul 3 buts partout obtenu sur la pelouse de Watford. Mais, vous l'aurez compris, deux cadors ont déçu lors de cette première journée.





Les Manchester et Tottenham ne se font pas prier

Alors que les Blues ont perdu, les deux Manchester et Tottenham ont répondu présents. Surtout les Red Devils, vainqueurs faciles de West Ham grâce à un doublé de Romelu Lukaku et des buts de Martial et Pogba. Le puissant attaquant belge est déjà en train de justifier la large somme investie par les dirigeants de Manchester United.



La veille, Manchester City a attendu la seconde mi-temps pour écoeurer Brighton, qui faisait son retour dans l'élite après tant d'années. Tottenham en a fait de même avec Newcastle, profitant de l'expulsion de Jonjo Shelvey au début de la seconde période et de deux changements précoces réalisés avant la pause pour prendre le dessus grâce à Dele Alli et Ben Davies.





Un festival de buts

Il y a eu 31 buts dans cette première journée de Premier League, confirmant si besoin en est que le championnat anglais est un immense spectacle pour les amoureux du ballon rond. Le premier leader de cette saison 2017/2018 ? Il s'appelle Manchester United grâce à un goal average supérieur pour le moment (+4).