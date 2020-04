Premier League - Victoire miraculeuse de Liverpool à QPR

Match complètement fou à Loftus Road entre les Queens Park Rangers et Liverpool. Liverpool s'est imposé 3 buts à 2 en marquant deux buts dans les arrêts de jeu. Les Reds menaient pourtant 1-0 à la 86e minute !

Cruel scénario pour QPR qui ne méritait pas de s'incliner face à Liverpool. Les Reds, pourtant malmenés durant le match, se sont lâchés dans les dernières minutes pour l'emporter. Ils ont eu beaucoup de réussite puisque QPR a marqué deux fois contre son camp et a trouvé deux fois les montants de Mignolet !

Avec ce succès étriqué, Liverpool s'impose, pour la première fois de la saison, deux fois de suite en Premier League. Au classement, Les Reds occupent provisoirement la 5e place avec 13 points, en attendant le match de Manchester United (6e avec 11 points), qui joue lundi soir. Quant aux joueurs de QPR, ils restent à la dernière place avec 4 points.

QPR malchanceux

Que ce fut dur pour Liverpool en première période. Les Reds furent malmenés par QPR qui s'est procuré de nombreuses occasions mais a cruellement manqué de réalisme. Les Londoniens ont ainsi trouvé deux fois la transversale lors du premier acte, à chaque fois par Leroy Fer (28e, 34e).

Il fallait attendre la 68e minute pour voir enfin les filets trembler. A la suite d'un coup franc, le défenseur des Hoops, Richard Dunne, déviait la balle dans son but et permettait à Liverpool d'ouvrir le score. Pour Dunne, c'est le 10e but contre son camp de sa carrière, un record en Premier League.

Une fin de match complètement folle

Alors que le Liverpool menait 1-0 jusqu'à la 86e minute, le match basculait dans la folie : QPR égalisait par Vargas à la 87e puis Liverpool reprenait l'avantage par Coutinho à la 90e (2-1). Mais Vargas, décidemment en forme, égalisait à nouveau (2-2, 92e). Et finalement, à la 95e minute, au bout du bout du temps additionnel, Liverpool l'emportait grâce à un nouveau but contre son camp de QPR. Cette fois, c'est Caulker qui trompait son gardien.

Feuille de match

Queens Park Rangers : McCarthy - Onuoha (Phillips, 46e), Caulker, Dunne, Yun - Fer, Henry, Isla, Sandro (Traoré, 60e) - Austin, Zamora (Vargas, 78e).

Liverpool : Mignolet - José Enrique, Lovren, Skrtel, Johnson - Can (Allen, 67e), Gerrard, Henderson - Lallana (Coutinho, 66e), Balotelli, Sterling.