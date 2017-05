Premier League : victorieux, Manchester City et Arsenal mettent la pression sur Liverpool

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Liverpool est dans l'obligation de s'imposer à West Ham après les victoires de Manchester City et Arsenal. La lutte pour une place dans le Big Four est réellement pleine de suspense.

Respectivement vainqueurs face à Leicester (2-1) et Stoke City (4-1), Manchester City et Arsenal mettent clairement la pression sur Liverpool. Les Citizen s’emparent provisoirement de la troisième marche du podium tandis que les Gunners reviennent à un point des Reds. Le Big Four est encore loin d'être décidé.





Manchester City remercie Mahrez

Manchester City n’a plus le droit à l’erreur : sa saison sans titre sera à moitié pardonnée s’il parvient à se hisser dans le Big Four, synonyme de billet pour la future Ligue des Champions. Maîtres de leur destin, les Citizens ne doivent pas réfléchir et gagner les matches restants. Cela commence par la réception de Leicester, champion surprise de la saison dernière qui revit depuis la triste éviction de Claudio Ranieri. À l’Etihad Stadium, les hommes de Pep Guardiola ont bien démarré la partie, marquant deux buts par l’intermédiaire de David Silva (29e) et Gabriel Jesus (35e). Le succès s’annonçait facile mais la machine s’est enraillée au moment de la réduction du score des Foxes, signée Shinji Okazaki (42e). En deuxième mi-temps, Manchester City a beaucoup trop reculé, offrant des occasions à Leicester jusque dans les derniers instants de la rencontre. Seulement, Riyad Mahrez, très tranchant après la pause, a maladroitement touché le ballon avec ses deux pieds lorsqu’il a tiré son penalty qui était pourtant transformé (77e). L’arbitre l’a annulé, privant les Foxes d’un petit point et permettant aux Citizens de monter provisoirement sur le podium, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions.



Arsenal remercie Giroud

Arsenal va mieux, beaucoup mieux. Sous l’impulsion d’un Olivier Giroud décisif samedi après-midi, les Gunners ont signé un troisième succès de rang sur la pelouse de Stoke City. L’attaquant français a ouvert le score juste avant la mi-temps (42e) et Ozil a porté l’avantage à deux buts dans la foulée (55e). Là encore, une victoire tranquille se profilait mais l’entrée en jeu de Peter Crouch a fait tourner les têtes londoniennes, surtout quand l’attaquant à réduit la marque sur un centre de Marko Arnautovic (67e). Après avoir quelque peu tremblé, les troupes d’Arsène Wenger ont remis un dernier coup d’accélérateur grâce à Sanchez, qui venait de demander le changement (76e), puis une nouvelle fois Giroud (80e). 4-1, score final et un Arsenal qui frappe aux portes de la Ligue des Champions.



La pression est sur les Reds

Provisoirement destitué de sa troisième place car chipée par Manchester City, Liverpool devra s’imposer dimanche sur la pelouse de West Ham pour retrouver le podium. D’autant qu’Arsenal pointe à une longueur derrière. En somme, si Chelsea s’est adjugé le titre vendredi soir et Tottenham est bien parti pour devenir son dauphin, ça bouchonne derrière pour les deux derniers tickets du Big Four. Entre Manchester City, Liverpool, Arsenal et potentiellement Manchester United, il y aura forcément des perdants.