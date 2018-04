Premier League: voici l'équipe-type 2017-2018 de la PFA (avec cinq Citizens)

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le syndicat des joueurs d'Angleterre et de Premier League a dévoilé son onze-type de la saison 2017-2018 de Premier League. Sans surprise, les joueurs du champion Manchester City sont les plus nombreux. D'autres prestigieux noms se sont aussi invités.

Le titre étant déjà attribué à Manchester City, le suspense en Premier League se trouve désormais dans la lutte pour l'Europe, dans la lutte pour le maintien et dans les titres honorifiques. L'un d'eux vient d'être dévoilé ce mercredi 18 avril. La Professional Footballers’ Association (PFA), le syndicat des joueurs, a dévoilé son équipe-type de la saison.











Cinq joueurs de City, dont les stratèges David Silva et Kevin De Bruyne

L'exercice exceptionnel du Manchester City de Pep Guardiola y est, bien évidemment, représenté comme il se doit. Sur les onze places possibles, les Skyblues en trustent cinq. Dans la composition en 4-3-3, on retrouve le latéral droit Kyle Walker et le défenseur central Nicolas Otamendi. L'entrejeu est aussi très marqué par City : le maestro David Silva est là, en compagnie de Kevin De Bruyne, l'un des favoris au titre de joueur de l'année. Enfin, en attaque, Sergio Agüero est plébiscité sur un côté. C'est la première fois que l'Argentin est nommé dans l'équipe-type. Certains fans de Manchester City s'étonnent tout de même sur les réseaux sociaux; ils auraient davantage vu Raheem Sterling à la place du Kun.











David De Gea, et de cinq

Dans la cage, David De Gea est indéboulonnable, en dépit de la bonne saison d'Ederson (Man City). Le portier espagnol de Manchester United est nommé pour la 4e année consécutive (5 fois au total). En défense centrale, le Belge de Tottenham Jan Vertonghen accompagne Otamendi. Enfin, le poste de latéral gauche est confié à Marcos Alonso, unique représentant de Chelsea.





Un trio d'enfer Salah-Kane-Agüero

Au milieu de terrain, le Danois des Spurs Christian Eriksen s'installe avec David Silva et De Bruyne.

Enfin, en attaque, on retrouve sans surprise Harry Kane en pointe. C'est la 4e année de suite que le buteur est dans l'équipe-type. Il est vraiment loin, le temps où certains le qualifiaient de "One Season Wonder" ("Joueur d'une saison", autrement dit, un joueur qui flambe une année mais ne confirme pas ensuite). Le dernier poste disponible dans la ligne offensive échoit naturellement au meilleur buteur Mohamed Salah. L'Egyptien de Liverpool, déjà auteur de 30 buts en Premier League, est le plus sérieux concurrent de Kevin De Bruyne dans la course au titre de meilleur joueur de l'année. Le "Pharaon" aurait même désormais les faveurs des pronostics.









C'est la première fois depuis 2015 qu'aucun Français ne figure dans l'équipe-type. Présent en 2016 et 2017, N'Golo Kanté n'y est pas cette fois. David De Gea, Kyle Walker, Jan Vertonghen, David Silva et Harry Kane sont les seuls à conserver leur place par rapport à l'équipe-type de 2016-2017.