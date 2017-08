Premier League - Wayne Rooney atteint le cap des 200 buts (et peut rêver du record de Shearer)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Auteur de son 200e but en Premier League, lundi soir lors de Manchester City - Everton, Wayne Rooney a franchi un cap symbolique. A bientôt 32 ans, il peut toujours rêver du record d'Alan Shearer.

Rooney part à la chasse de Shearer

Eternel Wayne Rooney. Titularisé sur la pelouse de l'Etihad Stadium, lundi soir lors de rencontre entre Manchester City et Everton, lors de la 2e journée de Premier League, l'international anglais a inscrit son 200e but en Premier League. Un cap historique et symbolique.

Déjà deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, Rooney est devenu le deuxième joueur à franchir cette barre des 200 buts. Le premier à l'avoir fait était Alan Shearer dont le record de 260 buts semble complètement impossible à battre pour le moment. Shearer et Rooney ont en tous cas quelque chose en commun : ils ont marqué tous leurs buts en PL avec seulement deux clubs (Blackburn Rovers et Newcastle pour Shearer / Everton et Manchester United pour Rooney).

Pour que Rooney, qui aura 32 ans le 24 octobre prochain, brise ce record, il faudrait que le buteur des Toffees puisse s'offrir deux saisons à 30 buts, une performance qu'il n'a jamais réalisée lors de sa carrière, ou trois à 20 buts. Un défi compliqué : le buteur des Three Lions n'a plus dépassé le cap des 20 buts en PL depuis la saison 2011/2012 (27 buts), sa meilleur à ce jour, et il reste sur un dernier exercice à 5 petits buts avec Manchester United. Le natif de Liverpool a un sacré challenge devant lui mais ses deux buts en deux rencontres en ce début de saison apportent un petit motif d'espoir.









Le fait : Rooney franchit ses caps face à City

Wayne Rooney a marqué ses 50e, 150e et 200e but en Premier League face à Manchester City.





Les 200 buts de Wayne Rooney en Premier League

Manchester United : 183

Everton : 17

2017/2018 : Everton - 2 (en cours)

2016/2017 : Manchester United - 5

2015/2016 : Manchester United - 8

2014/2015 : Manchester United -12

2013/2014 : Manchester United - 17



2012/2013 : Manchester United - 12

2011/2012 : Manchester United - 27 (meilleure saison)

2010/2011 : Manchester United - 11

2009/2010 : Manchester United - 26

2008/2009 : Manchester United - 12



2007/2008 : Manchester United - 12

2006/2007 : Manchester United - 14

2005/2006 : Manchester United - 16

2004/2005 : Manchester United - 11

2003/2004 : Everton - 9

2002/2003 : Everton - 6





Le classement des buteurs de la Premier League (1992/2017)

1. Alan Shearer - 260 buts

2. Wayne Rooney (Everton) - 200

3. Andrew Cole - 187 4. Frank Lampard - 177

5. Thierry Henry - 175



6. Robbie Fowler - 163

7. Jermain Defoe (Bournemouth) - 158

8. Michael Owen - 150

9. Les Ferdinand - 149

10. Teddy Sheringham - 146



11. Robin van Persie (parti à Fenerbahce) - 144

12. Jimmy Floyd Hasselbaink - 127

13. Robbie Keane (parti à l'Atletico de Kolkata) - 126

14. Nicolas Anelka - 125

15. Sergio Agüero (Manchester City) - 123



16. Dwight Yorke - 123

17. Steven Gerrard - 120

18. Ian Wright - 113

19. Dion Dublin - 111

20. Emile Heskey - 110

NB : En gras, les joueurs encore en activité