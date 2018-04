Le PSG à l'attaque des records !

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

A l'heure de se déplacer à Saint-Etienne vendredi (20h45) lors de la 32e journée de Ligue 1, le PSG part en quête de records. Plus grand nombre de points, de victoires, de buts... Tour d'horizon.

En déplacement à Saint-Etienne vendredi soir (20h45) en ouverture de la 32e journée, le Paris-Saint-Germain pourrait officialiser son 7e sacre en Ligue 1, s'il s'impose dans le Chaudron et si Monaco est battu le lendemain par Nantes. En attendant de soulever l'Hexagoal, le club de la capitale part à la chasse aux records. Et ils sont nombreux en cette fin de saison.





Dépasser les 100 points

Encore une fois, Paris a échoué en Ligue des champions, éliminé dès les 8es de finale par le Real Madrid (1-3 ; 1-2). Alors le club parisien se venge sur la Ligue 1 en raflant tout. Ca a commencé par la Coupe de la Ligue, le week-end dernier (3-0 contre Monaco), ça devrait en toute logique se poursuivre par l'obtention d'un titre de champion de France ce week-end ou le week-end prochain avec la réception de... Monaco. Mais l'équipe d'Unai Emery veut aller plus loin et entend chasser les records. Parmi ceux-ci, celui du nombre de points pris en une saison. Le précédent record remonte à 2015-2016 lorsque le PSG de Zlatan et Blanc avait fini la saison avec 96 points en 38 journées (une moyenne de 2,53 points par match). Avec 83 points au compteur actuellement (une moyenne de 2,68 points), il est fort à parier que Paris battra son propre record (il reste encore 21 points à prendre). Si le PSG venait à gagner tous ses matches d'ici la fin de saison, il dépasserait la barre des 100 points (104).





Nombre de victoires

Le nombre de victoires d'une équipe sur une saison de Ligue 1 est de 30. Un record déjà détenu par le PSG (saison 2015-2016), mais aussi Monaco (2016-2017). A sept journée de la fin du Championnat, Paris compte déjà 27 succès. Le record pourrait donc tomber.

Paris peut aussi égaler le record de Saint-Etienne (1974-1975) qui avait empoché 19 victoires à domicile. Le PSG en est à 16 cette saison et doit encore recevoir au Parc des Princes Monaco, Guingamp et Rennes. Faisable.





Effacer le RC Paris

Il reste un autre record à battre, mais qui risque cependant de résister au PSG cette saison : celui du nombre de buts marqués. Ce record est détenu par un autre club de la capitale, le RC Paris, qui avait inscrit 118 buts lors de la saison 1959-1960. Le PSG d'Emery est loin du compte pour le moment avec 95 buts. Il devra encore faire trembler les filets à 24 reprises lors des sept derniers matches. Peu probable. Quoique...