PSG: en à peine un mois, la valeur de Mbappé a bondi de 50 millions d'euros !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

D'après une étude de l'Observatoire du football CIES, plusieurs joueurs ayant connu un début de saison très réussi ont vu leur valeur explosé en quelques semaines. Kylian Mbappé talonne Romelu Lukaku et devance Paulo Dybala dans le top 3 des plus grosse progressions.

Après quasiment deux mois de compétition dans cette saison 2017-2018, il est déjà temps de faire un premier petit bilan sur les bons élèves de l'été et du début de l'automne. L'Observatoire du football CIES, un groupe de recherche suisse spécialisé dans l'analyse statistique du football, a publié une étude intéressante : celle qui montre l'évolution des valeurs de transferts des joueurs.



Lukaku, la plus belle progression



Concrètement, l'Observatoire du football a regardé de plus près le début de saison de plusieurs joueurs parmi les plus en vue en Europe. L'organisme a fixé leur valeur au mois de juillet 2017 et a réajusté celle-ci au 1er octobre, en fonction des transferts onéreux, des renouvellements de contrat et, bien sûr, des performances réalisées.

Et il s'avère que plusieurs footballeurs ayant agité le dernier mercato d'été ont vu leur valeur exploser. La plus forte progression nous vient d'Angleterre. Il s'agit de Romelu Lukaku. Acheté pour 85 millions d'euros par Manchester United à Everton, il était évalué à 102,7 millions d'euros début juillet. Aujourd'hui, trois mois après, l'attaquant belge, auteur de 11 buts en 10 matches avec les Red Devils, est évalué à 158,5 millions d'euros. +55,8 millions d'euros, c'est l'évolution la plus grosse !

Mbappé truste les sommets, Neymar explose les compteurs



Le deuxième du classement fait le bonheur du PSG. Le club parisien a attiré sous forme de prêt avec option d'achat Kylian Mbappé de Monaco. Pour attirer le jeune buteur de 18 ans, Paris a trouvé un accord avec l'ASM à hauteur de 180 millions d'euros d'après Le Parisien (145 millions d'euros de transfert + 35 millions d'euros de bonus). Et Mbappé se rapproche de la somme déboursée par son nouveau club. En juillet, l'international tricolore était évalué à 95,4 millions d'euros. Désormais, après ses 3 premiers buts et ses 2 premières passes décisives, il vaut 145,8 millions d'euros (+50,4 millions d'euros donc). Le troisième sur la marche est Paulo Dybala, l'attaquant de la Juventus, qui est passé de 113,7 à 161 milllions d'euros (+47,3).

L'attaquant de la Vieille Dame peut être flatté, mais le champion hors normes reste Neymar. Le Brésilien, que le PSG a acquis en actionnant la clause libératoire de 222 millions d'euros qui le liait au FC Barcelone, n'est "que" 6e du classement des progressions avec "seulement" une hausse 28,4 millions d'euros. Néanmoins, le chiffre de sa nouvelle évaluation est un peu plus grand encore : de 211,2 millions d'euros, Neymar passe à 239,6 millions d'euros, notamment grâce à son début de saison impressionnant avec Paris (8 buts et 7 passes décisives).

Retrouvez la liste des 100 plus belles évolutions de transfert ces dernières semaines.