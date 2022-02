PSG - Ancelotti : " Je suis déçu de Pastore "

Peu productif depuis le début du championnat, Javier Pastore a perdu sa place de titulaire. Pour l'instant patient, Carlo Ancelotti avoue tout de même " être déçu " par l'Argentin. La presse italienne évoque même un échange entre le Parisien et Sneijder.

Alors que le PSG s'apprête à affronter l'OGC Nice samedi (20h), les interrogations fusent autour du cas Pastore. En difficulté depuis le début de saison, l'Argentin ne parvient pas à retrouver sa place dans le groupe parisien.



Des performances décevantes

Carlo Ancelotti ne s'en cache pas, le rendement de Javier Pastore ne lui convient pas : « Je suis déçu par ses performances. Je pense que lui aussi » a-t-il avoué en conférence de presse. Peu convaincant lors de ses dix apparitions en Ligue 1 cette saison, l'Argentin a d'ailleurs été remplacé à cinq reprises en cours de match. Conscient de ses difficultés, le milieu de terrain n'abdique pas, comme le confie son entraîneur : « Il est en train de travailler beaucoup. Ces derniers temps, il a fait deux entraînements par jour. Il est focalisé sur l'amélioration de sa condition et de sa confiance ».



« Je ne suis pas psychologue »

Et quand certains évoquent la question du mental de Pastore, le coach italien coupe immédiatement : « Je ne suis pas psychologue. Je suis entraîneur. Je suis focalisé sur le travail des joueurs sur le terrain. Et justement, sur le terrain Javier a perdu un peu confiance et ses qualités. Il doit les retrouver ». Le ton est donné. Mais Carlo Ancelotti se veut tout de même indulgent avec l'Argentin mais jusqu'à quand ? « Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser samedi contre Nice. Mais je le ferai sans doute à l'avenir » a confié le technicien du PSG.



Un échange Pastore-Sneijder ?

Il n'en fallait pas plus pour alimenter de nouvelles rumeurs. La dernière en date nous vient d'Italie. Selon la Gazzetta et le Corriere dello Sport de ce vendredi, Javier Pastore pourrait faire l'objet d'un échange dès le mercato hivernal. L'Inter Milan, en conflit avec Wesley Sneijder, serait intéressé par cette solution. Le club transalpin serait même à l'origine de l'initiative. Mais si le départ du Hollandais paraît inéluctable, celui du milieu de terrain parisien semble moins certain.



Affaire à suivre ...