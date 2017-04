PSG : Angel Di Maria explique sa célébration de but

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

"C'est pour ma fille." Voilà pourquoi après chacun de ses buts, Angel Di Maria mime un téléphone. "En général, je suis peu à la maison, avec les séances d'entraînement, les matchs, la sélection argentine... Chaque fois que je marque, je fais donc ce geste. On parle surtout par téléphone. Elle voulait que je fasse cela, et ce que nous demandent nos enfants, on le fait !", a expliqué l'ancien Madrilène sur le site du PSG.





"Je n'ai pas bien commencé"

Depuis le début de l'année 2017, les supporters parisiens ont donc vu "El Fideo" faire ce geste à 11 reprises. Pendant la première moitié de la saison, c'était beaucoup moins fréquent. Di Maria s'est montré souvent décevant avant la trêve, ne trouvant le chemin des filets que 3 fois entre les mois d'août et décembre 2016. Il reconnaît lui-même ne pas avoir affiché un bon niveau lors de ces premiers mois de la saison.

"Je n'ai pas bien commencé. Je n'étais pas au niveau que j'espérais. Je pense que le fait de jouer la Copa América (finaliste) et beaucoup de matchs a eu une influence. J'ai eu un coup de moins bien", explique-t-il. Qu'est-ce qui a changé à la reprise alors ? "J'ai pu passer du temps avec ma famille, en Argentine, pour me ressourcer, penser à ce qui a été réalisé... Il fallait changer quelque chose, être meilleur. J'ai réussi à marquer plus de buts, faire plus de passes, c'est le plus important", confie l'Argentin. Un niveau retrouvé pour le plus grand bonheur des fans du PSG, et de sa fille !