PSG - ASSE : Suivez le match en direct

Ce mercredi soir, place à la deuxième demi-finale de la Coupe de France. Qui du Paris-Saint Germain ou de l'AS Saint-Etienne affrontera Auxerre au Stade de France pour décrocher le trophée ? Réponse sur les coups de 23 heures.

En lice dans quatre compétitions, le Paris-Saint Germain entame une série de matches qui détermineront l'issue de sa saison. L'équipe entraînée par Laurent Blanc débute un marathon face à Saint-Etienne, avant de disputer la finale Coupe de la Ligue samedi contre Bastia, et un quart de finale de Ligue des Champions mercredi contre Barcelone. Une victoire contre l'ASSE permettrait au PSG de s'assurer une autre finale, et de rêver de quadruplé. De leur côté, les Verts pointent à la cinquième place de Ligue 1 et peuvent encore espérer la Ligue des Champions. Une victoire contre Paris donnerait du baume au cœur aux supporteurs et assurerait un beau voyage au Stade de France. Suivez cette rencontre en direct et en intégralité en cliquant sur le lien ci-dessous :



► PSG-ASSE EN DIRECT



Des effectifs toujours incomplets

Pour s'assurer une place en finale, Laurent Blanc devra se passer de David Luiz, Thiago Motta et Edinson Cavani, tous trois blessés durant le Classico contre l'OM, dimanche. De retour de blessure, Lucas ne devrait pas non plus disputer la rencontre. L'herbe n'est pas plus verte coté stéphanois, puisque Christophe Galtier devra composer sans Bayal Sall, Florentin Pogba et Renaud Cohade. Hamouma et Gradel, suspendus contre l'AS Monaco, sont dans le groupe.



Les compositions probables



PSG : Douchez - Van der Wiel, Marquinhos, Camara, Digne - Verratti, Cabaye, Rabiot - Lavezzi, Ibrahimovic, Bahebeck



ASSE : Ruffier - Clerc, Théophile-Catherine, Perrin, Tabanou - Lemoine, Clément, Nguemo - Hamouma, Erding, Gradel



Le coup d'envoi du match PSG-ASSE sera donné mercredi à 21h00 au Parc des Princes.