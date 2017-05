PSG : Aubameyang, première recrue du Mercato ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Cet été Paris a pour ambition de frapper de grands coups lors du Mercato en vue de bâtir une formation capable de regagner le titre en Ligue 1 et d'aller loin en Ligue des Champions. Si plusieurs noms sont évoqués du côté de la Porte d'Auteuil, le dossier Aubameyang pourrait être le plus avancé. La venue du Gabonais dans la capitale se préciserait selon Goal.com et Bild





Aubameyang, un attaquant polyvalent redoutable, idéal pour Paris

Malgré sa troisième place en Bundesliga avec son club du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang a néanmoins réalisé une très belle saison inscrivant 31 buts et terminant meilleur réalisateur du championnat allemand. Alors que plusieurs médias d'Outre-Rhin affirmaient son envie d'ailleurs, il se pourrait qu'il réponde favorablement aux sirènes parisiennes. Selon le site Goal.com, les négociations entre le PSG, le Borussia et le joueur seraient en très bonne voie. Certains médias annoncent même un accord trouvé entre les trois parties !





Une somme aux alentours de 70 millions d'indemnités de transferts serait même évoquée dans le cadre des discussions, légèrement inférieure aux ambitions du club allemand en début de saison. Avec un tel renfort, l'attaque du Paris Saint Germain s'en retrouverait largement bonifiée, Aubameyang étant capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque, à la fois seul en pointe ou en duo avec un autre numéro 9, voire sur un côté.









Qui lui laissera sa place devant ?

A la recherche d'un complément et/ou d'une alternative à Cavani, les vice-champions de France trouveraient en l'ancien Stéphanois la perle tant désirée. Son efficacité est redoutable et son sens du collectif a encore été améliorée lors de son passage dans la Ruhr pendant cinq saisons. Le problème est que l'attaque du PSG affiche complet ! Derrière le buteur uruguayen, Draxler, Lucas, Di Maria, Ben Arfa, Pastore, Guedes, Lo Celso postulent pour composer la ligne d'attaque parisienne.

Si on peut imaginer que les trois joueurs venus renforcer les vainqueurs de la Coupe de France cet hiver (Draxler, Guedes et Lo Celso) restent, cela signifie qu'en cas de venue du Gabonais les pistes menant Hatem Ben Arfa, Lucas voire Di Maria vers d'autres formations cet été puissent être encore plus concrètes que prévu. En tout cas, si Aubameyang rejoingnait bel et bien le PSG, c'est un duo d'attaquants à plus de 70 buts toutes compétitions confondues sur la saison 2016-2017 que s'offrirait le club ! De quoi rêver en vue des prochains mois...





