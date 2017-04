PSG : Aurier en partance pour Manchester United ?

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Serge Aurier va-t-il franchir la Manche cet été ? D'après le Sun, la réponse est oui. Doublé par Thomas Meunier au PSG, le latéral droit songerait à partir lors du prochain mercato estival et aurait déjà trouvé sa future destination. Le journal britannique révèle qu'il aurait choisi de rejoindre Manchester United. L'ancien Toulousain se serait même d'ores et déjà entretenu avec José Mourinho, le manager des Red Devils.





L'entraîneur portugais cherche une alternative à Antonio Valencia pour le poste de latéral droit et aurait donc fait de Serge Aurier sa priorité. Engagé avec le club de la capitale jusqu'en 2019, il aurait récemment refusé une proposition de prolongation de trois ans, d'après Le Parisien. "Il veut aller en Angleterre et sa préférence va vers Manchester United et José Mourinho", explique une source française au Sun.

Transfert entre 20 et 25 millions

United serait donc passé devant Manchester City et Barcelone, autres destinations possibles pour l'international ivoirien. Le Paris Saint-Germain, de son côté, ne serait pas opposé à son départ mais il faudra que Manchester United mette le prix. Un transfert entre 20 et 25 millions d'euros est évoqué. Cela devrait suffire à convaincre les dirigeants parisiens.

Le PSG doit alors se préparer à voir Aurier quitter la capitale cet été et se mettre en quête de son remplaçant afin de doubler le poste. Les latéraux droits ne sont pas légion sur le marché.