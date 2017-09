PSG-Bayern Munich : Les bons souvenirs et le regret de Carlo Ancelotti

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Dans une interview accordée à nos confrères du Figaro, Carlo Ancelotti est revenu sur son passage au PSG. Il y évoque ses bons souvenir et un énorme regret...

Mercredi, à 20h45, le PSG reçoit le Bayern Munich en Ligue des champions. Entraîneur du Bayern, Carlo Ancelotti va ainsi retrouver le PSG qu'il a entraîné de décembre 20011 à juin 2013. Et avant de revenir au Parc, Carlo Ancelotti s'est longuement confié au Figaro sur son passage dans la Capitale.



De bons souvenirs…

Carlo Ancelotti est heureux de revenir à Paris et il a évoqué ses meilleurs moments avec son ancien club : "Mon meilleur souvenir ? La victoire en Ligue 1 après quatorze ans d'attente. Je garde un bon souvenir de mon passage ici. J'ai aidé le club à s'organiser, à changer de mentalité et le PSG a réussi à grandir encore un peu plus par la suite."

… et un regret

Mais le célèbre coach italien a également un regret concernant la fin de son aventure avec le PSG quand il a fait le forcing pour devenir l'entraîneur du Real Madrid : "Je n'ai pas eu la bonne attitude car je voulais partir et le club souhaitait que je reste encore à la tête de l'équipe… On a eu des petits problèmes. C'était une période difficile et les rapports avec Nasser étaient compliqués, mais le temps va régler tout ça."

Son regard sur le PSG 2017-2018

Carlo Ancelotti ne pouvait évidemment pas échapper à une question sur le niveau actuel du PSG. Et il se montre admiratif de son ancien club : "Paris est déjà au niveau des meilleurs. J'éprouve beaucoup de respect, cette formation s'est considérablement améliorée et leur ligne d'attaque n'a aucun complexe à avoir vis-à-vis du Bayern, du Real ou Barcelone. C'est du même niveau."

