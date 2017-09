PSG: Ben Arfa et son avocat vont saisir la commission juridique

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Exclu du groupe professionnel, Hatem Ben Arfa et son avocat de 30 ans s'apprêtent à saisir la commission juridique de la LFP pour réintégrer l'effectif du club de la capitale.

N'ayant pas eu de réponse de sa lettre envoyée mardi, Jean-Jacques Bertrand, l'avocat d'Hatem Ben Arfa, saisira ce vendredi la commission juridique de la LFP pour demander la réintégration du joueur dans le groupe pro.



Le torchon brûle



La situation s'envenime de jour en jour entre Hatem Ben Arfa et le Paris Saint-Germain. Mis sur la touche depuis de longs mois par l'entraîneur Unai Emery, le joueur de 30 ans a tout simplement été invité à s'entraîner avec l'équipe réserve cette semaine. Une humiliation de plus pour l'international tricolore, qui a décidé de réagir.

La commission juridique saisie aujourd'hui



Selon L'Equipe, son avocat Jean-Jacques Bertrand avait demandé des explications aux directeurs sportifs Antero Henrique, qui sont restées sans réponse. Ce dernier s'apprête à passer la vitesse supérieure en faisant appel à la commission juridique de la LFP. Pour HBA et ses représentants, cette mise à l'écart du groupe professionnel n'est aucunement justifiée. "Juridiquement, j'estime que le club viole la Charte du football professionnel. J'ai informé le club, par email et recommandé, que nous n'acceptions pas cette situation. En fonction du silence qui demeurerait, nous saisirions la commission de discipline de la Ligue d'ici la fin de la semaine, plutôt vendredi", a indiqué Me Jean-Jacques Bertrand, l'avocat du joueur, dans des propos relayés par l'AFP.



Une assignation déposée ce jeudi



Par ailleurs, selon une source interne au club, un huissier se serait présenté ce jeudi au siège du PSG, à Boulogne-Billancourt, avec une assignation à délivrer à Nasser al-Khelaïfi, le président, Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué, et Antero Henrique, le directeur sportif, tous les trois absents des lieux. Sollicité cet été, notamment par son ancien club, l'OGC Nice, le joueur formé à l'OL reste toujours dans le viseur des Aiglons. En attendant un éventuel dénouement, le président Jean-Pierre Rivère ne désespère pas de faire revenir celui qui avait inscrit 18 buts en 37 matches lors de l'exercice 2015-2016. "Si un jour il y a une fenêtre de tir pour Ben Arfa, hiver ou été, on l'étudiera bien volontiers", a ainsi confié ce dernier ce jeudi dans Team Duga sur RMC.