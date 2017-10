PSG: Ben Arfa dans le sillage de Puel ?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Selon RMC, la bonne relation qu'entretient Claude Puel avec Hatem Ben Arfa pourrait inciter le Parisien à revoir sa situation au PSG.



Aux bons souvenirs niçois



Les jours et les semaines se suivent et se ressemblent pour Hatem Ben Arfa au Paris Saint-Germain. Le meneur de jeu français est encore et toujours mis à l’écart et, ce soir, c'est de son canapé qu'il devrait suivre le match de coéquipiers face à un autre de ses anciens clubs, l'OGC Nice. Enfin, si le coeur lui en dit ce dont on peut douter. Une question demeure: où va t-il rebondir et quand ? La signature récente de Claude Puel pourrait accélérer les choses. L'un comme l'autre avaient quitté Nice à l'issue d'une aventure commune en 2016 et seraient enclins à retravailler ensemble. Cette hypothèse de voir Ben Arfa rejoindre son ancien mentor en Premier League est évoquée par RMC.

Les deux hommes sont toujours en contact



Les deux hommes, qui se sont retrouvés pour dîner après le match du Variétés Club de France le 11 octobre dernier entretiennent un contact permanent depuis la signature du Français au PSG. Pendant sa période compliquée au sein du club parisien, Hatem Ben Arfa a trouvé en Claude Puel un confident qui l’aide à s’accrocher. "Ils sont très proches, confirme un ami commun. Claude n’a jamais cacher que l’utilisation d’Hatem au PSG n’était pas bonne et qu’il aimerait bien retravailler avec lui." De son côté, le joueur serait-il prêt à le suivre ? "C’est une possibilité qui intéresserait Hatem. Mais on en est au stade de la spéculation."

Les indemnités de départ, noeud du problème



Chaque partie doit en effet régler ses propres soucis: Puel doit prendre ses marques à Leicester avant de demander des recrues tandis que Ben Arfa devra se mettre d'accord avec le PSG s'il veut partir. Jusque-là, il a refusé de renoncer à ses indemnités de départ et serait toujours dans le même état d'esprit selon RMC. La possibilité que les deux hommes se retrouvent l'été prochain, quand Ben Arfa sera libre de tout contrat, est une éventualité à ne pas négliger.