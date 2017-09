PSG : Ben Arfa envoyé en réserve et privé de C1

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Comme attendu, Hatem Ben Arfa s'entraîne depuis ce matin avec la réserve du PSG. Une mauvaise nouvelle qui s'en accompagne d'une deuxième pour le joueur non retenu dans la liste des vingt-quatre parisiens qualifiés pour la Ligue des champions.

Hatem Ben Arfa a été prié de s’entraîner avec l’équipe réserve du PSG ce lundi matin, selon L’Equipe. En sus, l’attaquant parisien ne figure pas sur la liste des joueurs inscrits par le club de la Capitale pour disputer la Ligue des Champions.

Ben Arfa indésirable



Les semaines passent et la situation de Hatem Ben Arfa au PSG est toujours aussi compliquée. Où plutôt se complique encore davantage en ce lundi de reprise au Camp des Loges. Alors que des rumeurs concernant un départ du club de la capitale ont agité son mercato (Nice, clubs turcs...), il n’en a finalement rien été, HBA prenant le parti de rester sur ses positions. Pris en grippe par son président et n'entrant pas dans les plans d'Unay Emery, le milieu de terrain français s’apprête donc à vivre une saison encore plus cauchemardesque que la précédente.



Prié de rejoindre la réserve



Ainsi, selon des informations de L’Equipe, l'ancien pensionnaire de l'INF Clairefontaine a été écarté de l'équipe première en ce début de semaine et invité à se présenter aux séances d'entraînements de la réserve, qui dispute le championnat de National 2. Nul doute qu'au cours des mois à venir, s'il ne se décide pas à changer d'air, Hatem Ben Arfa n'aura rien de mieux à se mettre sous la dent.

Absent de la liste pour la C1



Depuis ce lundi, l'international français sait notamment qu'il n'aura pas l'occasion de vibrer au son de l'hymne de la Ligue des champions. L'UEFA a en effet dévoilé la liste des joueurs inscrits par le PSG sur les listes de la C1. Le club parisien pouvait en inscrire 25 et a décidé de n'en prendre que 24. Exit Ben Arfa donc. L'ancien joueur de l'équipe de France ne pourra pas disputer la Ligue des Champions, du moins jusqu'à la trêve hivernale.



La liste de 24 joueurs. Gardiens : Trapp, Areola, Descamps. Défenseurs : Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Berchiche, Dani Alves, Meunier, Georgen. Milieux : Thiago Motta, Rabiot, Verratti, Lo Celso, Pastore, Nkunku, Callegari. Attaquants : Cavani, Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler, Lucas.