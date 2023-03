PSG-Bordeaux : Suivez le match en direct

Le PSG reçoit Bordeaux pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 vendredi soir au Parc des Princes. Une rencontre à suivre en direct sur Telefoot.fr à partir de 20h30.

Le PSG et Bordeaux s'affrontent deux semaines après leur choc en Coupe de la Ligue (remporté par les Parisiens), cette fois en championnat et au Parc des Princes. Le leader parisien sent le souffle de Monaco derrière sa nuque au classement et a donc besoin d'une victoire pour se donner un peu d'air. Les Bordelais ont quant à eux retrouvé quelques ambitions en battant Saint-Etienne dimanche dernier. Suivez cette rencontre en direct et en intégralité en cliquant sur le lien ci-dessous :



Le PSG (1er) et Bordeaux (7e) ont intérêt à prendre les trois points ce soir au Parc des Princes. Sous peine de voir la concurrence fondre sur eux comme neige au soleil.



Paris cherche son second souffle

Pour la première fois depuis une éternité, le PSG vient d'enchaîner deux rencontres sans connaître la victoire. La dernière fois, c'était en tout début de saison, lorsque les Parisiens avaient concédé deux nuls de suite en championnat à Montpellier le 9 août et contre Ajaccio le 18 août. Cette fois, la défaite surprise en Coupe de France contre Montpellier a été suivie d'un match nul à Guingamp en Ligue 1. Pas de quoi inquiéter le club de la capitale, sûr de sa force, qui vient de recruter l'international français Yohan Cabaye. Mais un nouveau faux pas face à Bordeaux pourrait immiscer le doute dans les esprits franciliens.



Bordeaux est capable de tout

Côté bordelais, difficile de se faire une idée sur le véritable niveau de l'équipe. Capable du meilleur comme du pire, Bordeaux est sans aucun doute la formation la plus imprévisible du championnat. Francis Gillot a en tout cas retrouvé des ambitions après la victoire contre l'ASSE, en refaisant de la 4e place un objectif.



Le coup d'envoi du match PSG-Bordeaux sera donné ce vendredi 20h30 au Parc des Princes.