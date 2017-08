PSG : buteur et passeur, Neymar n'a pas manqué ses débuts en Ligue 1

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Grâce à un Neymar virevoltant, précieux et déjà à l'aise dans sa nouvelle équipe, le PSG a facilement battu Guingamp au Roudourou (3 buts à 0). Le Brésilien a notamment été passeur décisif pour Cavani puis buteur sur un service de l'Uruguayen.





Neymar partout

On ne jouait que la 28e seconde et, déjà, Neymar, sous son maillot jaune lui rappelant la tunique du Brésil, avait touché son premier ballon. Cela aurait pu être une passe décisif pour Di Maria, lancé par une longue ouverture. Trop longue. On a donc vite compris que l'essentiel des phases offensives allaient passer par le Brésilien, altruiste et jouant juste. Il a aimanté le jeu - 68 ballons touchés avant la pause - et s'est distingué par des actions de grande classe, notamment ce caviar pour Marquinhos dont la tête s'est écrasée sur la barre. Dans la foulée, Neymar aurait mérité un penalty.



Neymar, déjà une passe décisive et un but

Pour autant, le PSG, configuré dans sans 4-3-3 habituel, manquant d'un poil d'audace, a eu du mal à assurer dans les derniers gestes en première période, achevée sans but. Mais Guingamp a passé l'essentiel de son temps à défendre et c'est sans doute ce qui a coûté sa lucidité à l'image d'Ikoko, auteur de l'ouverture du score (52e). Contre son camp donc. C'était un peu cruel, mais tellement logique. L'En Avant, archi dominé, pourra difficilement contester, d'autant que Neymar a fini par être décisif : une sublime passe entre deux défenseurs à destination de Cavani, qui a mis la balle au fond après un appel extérieur vers intérieur (62e). L'Uruguayen lui a ensuite rendu la monnaie de sa pièce en lui glissant un ballon que le Brésilien n'avait plus qu'à pousser au fond (82e). C'est la marque des immenses joueurs : ne pas rater leurs débuts avec une nouvelle équipe.





Neymar, déjà patron

Pour sa première sortie officielle avec le PSG, Neymar a déjà répondu aux attentes. Jamais avare en efforts, toujours bien placé et très efficace, le footballeur le plus cher de l'histoire n'a pas déçu face à un adversaire regroupé derrière. Au passage, il est le 1er joueur brésilien à marquer pour ses débuts avec le PSG depuis 2010 et Nenê. À part ça, le club de la capitale signe une deuxième victoire en autant de matches de Ligue 1, rejoignant Monaco, Lyon, Saint-Étienne et Marseille, les autres équipes avec six points au compteur.