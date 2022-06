PSG : Les cadres du vestiaire souhaiteraient le retour d’Aurier

Alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain ne se sont toujours pas prononcés quant à la sanction qu’ils infligeront à Serge Aurier, les cadres du vestiaire souhaiteraient sa réintégration.

Mis à pied par ses dirigeants pour avoir insulté ses coéquipiers et son entraîneur dans une vidéo diffusée sur Periscope le 13 février, Serge Aurier pourrait rapidement être réintégré dans l’effectif parisien. C’est en tout cas ce que souhaiteraient Zlatan Ibrahimovic et consorts. RMC Sport détaille la situation.







La sanction est tombée

Vendredi soir, le PSG a rendu sa décision : Serge Aurier est à la disposition de "de l’équipe du Club évoluant en CFA à compter du lundi 29 février et jusqu’au dimanche 20 mars inclus." Le latéral droit "a proposé d’effectuer différentes démarches en faveur de la Fondation Paris Saint-Germain et du centre de formation du Club." Serge Aurier a également été mis à pied durant six jours.



Les joueurs du PSG pas rancuniers

Le weekend dernier, Blaise Matuidi s’était déjà prononcé en faveur du retour de Serge Aurier dans l’effectif du PSG. D’autres joueurs seraient également pour. Serge Aurier aurait appelé Salvatore Sirigu et lui aurait réitéré ses excuses. L’Italien les aurait acceptées, comme le confie un proche du gardien interrogé par RMC : « Serge a présenté ses excuses. C’était une discussion franche entre Serge et Salva qui a permis d’aplanir la situation. Salvatore lui a dit qu’il ne bloquerait pas son retour. »







Serge Aurier aurait également appelé Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois serait resté calme et se serait également prononcé pour sa réintégration. Dans le vestiaire, les joueurs ne souhaiteraient plus parler de l’affaire, mais regretteraient qu’il n’y ait pas eu de réunion collective.





Un joueur important

Cette saison, Serge Aurier a bousculé la hiérarchie et est devenu titulaire indiscutable aux yeux de Laurent Blanc sur le flanc droit de la défense. L’Ivoirien a été titularisé 19 fois en Ligue 1 et a disputé trois rencontres de Ligue des Champions. Ses prestations pourraient plaider en faveur de sa réintégration. Une source proche du vestiaire se confie : « Un match avec Aurier et sans Aurier en Ligue des champions c’est différent. Et quand tu penses que pour certains c’est peut-être la dernière chance de gagner la Ligue des Champions, c’est une chose non-négligeable. »