PSG : Cavani et Ibrahimovic absents contre Anderlecht ?

La paire Zlatan-Cavani est l'une des plus belles d'Europe. C'est indéniable. Opposé à Anderlecht mardi soir (20h45) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourrait faire sans ses deux attaquants.

Paris impressionne. En championnat, en Ligue des champions, les Parisiens trustent les premières places. Les hommes de Laurent Blanc pourraient même valider leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions dès demain. Pour cela, il faudra l'emporter face à Anderlecht. Le PSG est largement favori mais il devra peut-être faire sans Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani.



Zlatan pas encore prêt

Laissé au repos vendredi à cause d'une blessure au genou, le Suédois n'est toujours pas remis. « On va attendre l'entraînement (ce lundi après-midi) pour prendre une décision. La blessure de Zlatan n'est pas très grave mais elle peut le devenir. Il a un protocole de soins. S'il n'a aucune gêne, il sera à disposition demain (mardi) », a expliqué Laurent Blanc en conférence de presse.



Cavani également

Aux dires de RMC, l'attaquant uruguayen, auteur d'un doublé ce week-end, pourrait également être ménagé. El Madator souffrirait d'une élongation aux ischio-jambiers et il est donc incertain pour cette rencontre. Cette information n'a en revanche pas été confirmée par le leader du championnat de France. Si l'absence du joueur de la Celeste se confirme, Laurent Blanc devra innover.



Qui pour les remplacer ?

Le jeune Hervin Ongenda a répondu présent lorsque le technicien français lui a donné sa chance. De là à l'aligner d'entrée dans une rencontre décisive, peut-être pas. Ezequiel Lavezzi a les qualités pour évoluer en pointe, tout comme Jérémy Ménez qui a déjà occupé ce poste par le passé. Le Président a donc le choix, même si ce ne sont pas des premiers choix. C'est le plus d'avoir un tel effectif.



Réponse dès demain sur la pelouse du Parc des Princes (20h45).