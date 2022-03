PSG - Chelsea : Les 5 raisons pour lesquelles Paris va battre les Blues en Ligue des Champions

Mercredi soir, le PSG affronte Chelsea au Parc des Princes, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Voilà cinq raisons pour lesquelles l'équipe de Laurent Blanc va battre celle de Mourinho, et se qualifier.

Mercredi soir, le PSG affronte Chelsea au Parc des Princes, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Voilà cinq raisons pour lesquelles l'équipe de Laurent Blanc va battre celle de Chelsea, et se qualifier.Pour la première fois de l'histoire, la Ligue des Champions réunit en quarts de finale tous les premiers de groupes. Un gratin, donc, dans lequel le Paris-Saint Germain a fait son trou. Au bord de la relégation en 2007, l'équipe de la capitale va cette année rallier les demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles.

C'est la dernière chance d'Ibrahimovic de soulever la Coupe

Vieux briscard de la Ligue des Champions, Zlatan Ibrahimovic ne l'a pourtant jamais remportée, en 14 participations, avec six équipes différentes (Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Barcelone, Milan, PSG). En 2009, il a failli soulever la coupe avec les Blaugranas, mais a perdu en finale face à l'Inter Milan. Le Suédois compte donc sur cette édition pour la gagner, sa dernière opportunité d'ailleurs, comme il l'a confié en conférence de presse d'avant-match : « Ma dernière chance de gagner la Ligue des Champions est à Paris. » Le joueur est formel, il ne jouera pas dans un autre club européen : « C'est mon dernier contrat en Europe. » Auteur d'une saison exceptionnelle, avec 40 buts inscrits toutes compétitions confondues, le géant semble être dans la forme de sa vie, comme il le confirme : « Je me sens très bien, c'est ma meilleure saison. »



Cavani veut venger Naples

Le douloureux souvenir est encore présent dans son esprit. Lors de la saison 2011-2012, le Napoli de Cavani est en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il affronte alors Chelsea, et s'impose 3-1 au match aller, au San Paolo, grâce à une réalisation du Matador. Au match retour, les Partenopei frôlent la qualification, mais s'inclinent finalement 4-1 en prolongations. Ce mercredi soir, l'ancien napolitain aura l'occasion de venger ses coéquipiers, malgré ses velléités de départ (lire notre article : ), comme il l'a confirmé dans un entretien accordé à l'Equipe : « D'un point de vue personnel, je prends ce rendez-vous comme une revanche. »



Mourinho n'a jamais été éliminé en quarts

La statistique est impressionnante. Jamais, dans l'histoire de la Ligue des Champions, une équipe entraînée par José Mourinho n'a été éliminée en quarts de finale. Présent sept fois à ce stade de la compétition, le Special One est à chaque fois sorti victorieux, que ce soit avec Porto, Chelsea, l'Inter, ou le Real. Mieux encore, si Mourinho se qualifie, il sera l'entraîneur ayant disputé le plus de demi-finales de LDC au monde. Malheureusement pour lui, cela n'arrivera pas, du moins cette année. Depuis l'arrivée de QSI à Paris, le club de la capitale a plus ou moins toujours eu de la chance. Il invoquera celle-ci mercredi soir pour inverser l'incroyable tendance de José Mourinho.



Il n'y a pas meilleur que Laurent Blanc en Ligue des Champions

Beaucoup doutaient de la capacité de Laurent Blanc à faire tutoyer les sommets au PSG. Pourtant, force est de constater que l'équipe n'a jamais été aussi forte que depuis qu'elle est dirigée par l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Certes, s'il n'est pas le seul responsable de ce succès, il y participe grandement. En Ligue des Champions, il dispose d'une statistique impressionnante, dont aucun autre entraîneur des huit clubs qualifiés ne peut se targuer. Parmi les coachs totalisant plus de 20 rencontres en C1, il est celui des huit qui dispose du plus grand pourcentage de nombre de victoires, 16 pour 24 matches, soit 66,6%. Il devance Pep Guardiola (61%), Ancelotti (58%), et José Mourinho (54%).



Un million d'euros de prime

Si tous les joueurs ont choisi le PSG pour son projet sportif, ils ne cachent pas que l'intérêt financier les a aidés à choisir le club de la capitale. Le QSI a en effet mis un paquet d'euros pour composer l'équipe actuelle du Paris-Saint Germain. Pour affirmer ses ambitions, Nasser al-Khelaïfi ne fait pas dans la demi-mesure, et promet un million d'euros de prime à tous les joueurs en cas de victoire. Une source de revenus supplémentaire directement négociée par Zlatan Ibrahimovic en personne.

La rédaction de Telefoot.fr parie sur une victoire 1-0 du PSG contre Chelsea. Avec une cote à 6,50€ pour ce résultat, une mise de 5€ vous rapporterait 32,5€.Pour le match PSG - Chelsea, notre partenaire PMU.fr offre un pari gratuit si 4 buts ou plus sont marqués. Rendez-vous sur pmu.fr pour parier sur ce quart de finale de Ligue des Champions.