PSG-Chelsea : Paris s'impose 2 buts à 1 et le suspense reste entier

Le PSG a remporté une victoire précieuse 2 buts à 1 en 8e de finale aller de la Ligue des champions mardi soir contre Chelsea au parc des princes. Le match retour à Londres s'annonce particulièrement indécis...

Mardi soir au Parc des princes, le PSG est venu à bout de Chelsea 2 buts à 1 après une rude bataille. Zlatan Ibrahimovic (39e) et Edinson Cavani (78e) sont les buteurs parisiens, tandis qu'Obi-Mikel (45e+1) a marqué le but qui permet aux Blues de conserver de sérieuses chances de qualification. Revivez l'intégralité du match ci-dessous :

22h35. Rendez-vous le mercredi 9 mars prochain à Londres !

22h33. C'est fini ! Victoire du PSG 2 buts à 1 contre un très bon Chelsea. Le match retour à Stamford Bridge promet.

22h32. La frappe de Pedro !!! Petit filet...

22h31. Encore un arrêt de Courtois devant Ibrahimovic à la réception d'une passe incroyable de Pastore !

22h30. Les Parisiens tentent d'aller marquer ce troisième but qui aiderait beaucoup dans l'optique de la qualification.

22h24. Ouverture lumineuse de Pastore pour Marquinhos qui passe tout près du 3-1 mais Courtois veille au grain.

22h21. Double changement parisien : Rabiot pour Verratti et Pastore à la place de Matuidi.

22h19. Cavani a marqué le but du 2-1 sur une ouverture magnifique de Di Maria.

22h18. Gooooooool !!!!!!!! EDINSON CAVANI !!!!!!!

22h17. Oscar passe à un cheveu de tromper la défense parisienne, mais Trapp a le temps d'intervenir.

22h14. Cavani entre à la place de Lucas côté PSG.

22h11. Entrée d'Oscar à la place d'Eden Hazard pour Chelsea.

22h10. Cartons jaunes logiques pour Lucas et David Luiz.

22h08. Di Maria enroule ! Et Courtois encore à la parade !

22h07. Carton jaune pour Pedro qui commet une faute sur Verratti aux abords de la surface.

22h04. Matuidi à bout portant !!! Et Chelsea s'en sort miraculeusement grâce au dégagement sur la ligne d'un défenseur.

22h02. Cavani, Pastore et Rabiot sont à l'échauffement...

22h01. Parade de Courtois devant Lucas ! Quelle occasion pour Paris, sur une remise de Zlatan pour le Brésilien.

21h59. Volée de Di Maria à la réception d'un centre de Lucas. Ca passe loin du cadre.

21h56. Temps fort des Parisiens qui poussent de plus en plus...

21h53. Ibrahimovic frappe à son tour et oblige Courtois à mettre en corner.

21h52. Paris domine mais reste sous la menace des contres assassins de Chelsea.

21h51. Di Mariaaaaa ! Superbe frappe aux 20 mètres, détournée par Courtois au-dessus de la transversale.

21h49. Les joueurs de Guus Hiddink sont bien en place et lancent des contres terribles. Trapp sauve encore les siens sur ce tir de Diego Costa.

21h47. On sent que les Anglais sont désormais en confiance avec cette égalisation obtenue juste avant le repos.

21h46. C'est reparti au Parc des princes !

21h40. Espérons que Paris ne regrette pas ce but encaissé à domicile au moment de faire les comptes...

Chelsea hit back on the stroke of half-time, no breakthrough in Lisbon... #UCL pic.twitter.com/Yw5KPnu5Bg dash; Champions League (@ChampionsLeague) 16 Février 2016

21h31. Et l'arbitre siffle la mi-temps. Rageant...

21h30. But pour Chelsea ! Mikel égalise juste avant la mi-temps, reprise du pied droit à la réception d'un corner.

21h28. Ouf ! La frappe de Willian est contrée par le mur. Corner... qui ne donne rien.

21h27. Attention à la réaction de Chelsea qui obtient un coup-franc bien placé sur une faute de Thiago Silva devant Willian.

21h24. Buuuuuuut !!! Le coup-franc direct de Zlatan Ibrahimovic ! PSG 1-0 Chelsea.

21h23. Carton jaune pour Mikel qui stoppe Lucas avant qu'il entre dans la surface.

21h20. Di Maria ne réalise pas la meilleure première période de sa carrière. A l'image de cette frappe qui passe largement à côté pour conclure un beau contre parisien.

21h17. La tête piquée de Zlatan qui passe au-dessus de la cage de Courtois ! Le centre était de Marquinhos.

21h15. Le PSG a remis le pied sur le ballon. Ca travaille, ça cherche le décalage, mais pour l'instant ça ne passe pas...

21h10. La rencontre se rééquilibre, on voit de plus en plus Chelsea...

21h07. L'arrêt exceptionnel de Trapp qui détourne sur la barre une tête à bout portant de Diego Costa !

21h06. Quand Chelsea ressort, ça fait quand même peur. C'est du très haut niveau là... Paris ne peut se permettre aucune erreur.

21h04. Premier carton jaune pour... Ibrahimovic. Semelle sur Mikel. Attention Zlatan, attention.

21h02. Le début de match de Marquinhos à droite à la place d'Aurier fait presque penser que cette affaire est finalement une bonne chose pour le PSG.

21h00. Chelsea n'arrive pas à récupérer un seul ballon. Comme souvent, la possession parisienne est impressionnante.

20h56. Zlatan frappe un coup-franc bien placé mais le ballon effleure la lucarne.

20h54. Les Blues montrent le bout du nez sur une percée de Hazard et Diego Costa, mais c'est timide.

20h52. Chelsea ne voit pas le jour, mais tient bon. Pour l'instant c'est une attaque-défense.

20h50. La frappe de Lucas !!!!! Courtois était archi-battu, mais ce n'est pas cadré...

20h49. Ici c'est Paris, et Paris, c'est pas la Ligue 1 !!! Les hommes de Laurent Blanc bousculent les joueurs londoniens, mais ces derniers ne paniquent pas pour le moment.

20h48. Enorme intensité mise par les Parisiens en ce début de rencontre. Belle frappe de Verratti repoussée par Courtois.

20h46. Première percussion de Lucas côté gauche. C'est bien, le Brésilien a l'ai en jambes...

20h45. Coup d'envoi donné par les Blues (en blanc d'ailleurs), Willian et Diego Costa !

25 minutes to go. Here#39;s a reminder of the @ChelseaFC team this evening... #PSGCHE pic.twitter.com/1ism1qxit7 dash; Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 Février 2016

20h41. Les deux équipes entrent sur la pelouse d'un Parc en ébullition. C'est l'ambiance des grands soirs à Paris, avec 45 000 spectateurs présents.

20h38. Le PSG est invincible au Parc des princes cette saison. Pourvu que ça dure !

20h35. A dix minutes du coup d'envoi, la pression monte et les "people" soutiennent le PSG sur les réseaux sociaux :)

Les choses sérieuses commencent ce soir ! Good luck @PSG_inside ! #PSGCHE dash; Nicolas Batum (@nicolas88batum) 16 Février 2016

20h30. Et si Edinson Cavani le pestiféré entrait en cours de jeu et offrait la victoire au PSG ce soir ? On a le droit de rêver...

ALLEZ PARIS! pic.twitter.com/fd1jNjZO0N dash; Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) 16 Février 2016

20h26. Paris contre Chelsea en Ligue des champions, c'est 1 victoire, 3 nuls et 2 défaites. Mais dans ces cas-là, les stats, ça ne veut rien dire !

20h15. Les Parisiens à l'échauffement...

20h05. Malgré l'absence de Serge Aurier, l'équipe parisienne a fière allure ce soir !

PSG team: Trapp, Marquinhos, Thiago Silva (c), David Luiz, Maxwell, Verratti, Thiago Motta, Matuidi, Moura, Ibrahimovic, Di Maria. #PSGCHE dash; Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 Février 2016

Les compositions probables des équipes





PSG : Trapp – Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell – Verratti, Motta, Matuidi – Di Maria, Ibrahimovic, Lucas.

Chelsea : Courtois – Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Rahman – Mikel, Fabregas – Willian, Hazard, Pedro – Diego Costa.

Le coup d’envoi du 8e de finale aller de la Ligue des champions PSG-Chelsea sera donné mardi à 20h45 au Parc des princes.