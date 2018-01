PSG / D. Alves : « Neymar avait besoin de sortir de l’ombre de Messi »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le latéral Brésilien du PSG a été interviewé par FIFA.com. Avec nos confrères de la Fédération International de Football, l’ancien Barcelonais évoque le PSG, Neymar et Messi… et la Ligue des Champions.

A son arrivée au PSG, Dani Alves a été très clair. Il venait dans la capitale pour aider le PSG à gagner la Ligue des Champions. Jusqu’à présent, les choses se passent très bien pour les Parisiens, encore en course dans toutes les compétitions. Et à 34 ans, Alves a encore envie de gagner, notamment la Ligue des Champions.





« Je n’aime pas rester dans ma zone de confort »

Avec son palmarès, Dani Alves aurait pu tenter une fin de carrière plus tranquille, mais le latéral parisien voulait relever un nouveau défi, et c’est la raison pour laquelle il s’est engagé avec le PSG : « C’était le facteur le plus motivant quand il a fallu prendre une décision. Je n’aime pas rester dans ma zone de confort. J’adore les défis, et l’opportunité de changer l’histoire du club a été une source d’adrénaline pour moi. Voilà pourquoi je suis venu. Ça et le fait de vivre dans une grande ville et jouer dans une équipe pleine d’ambitions. »









« Je n’ai pas grand-chose à voir dans le transfert de Neymar »

Très proche de Neymar, le latéral droit a expliqué à FIFA.com qu’il n’avait pourtant pas joué un grand rôle dans la venue de l’ancien Barcelonais. « Je n’ai presque rien à voir avec son transfert. Je lui ai donné quelques conseils, et je lui ai parlé de toutes les bonnes choses que je vivais au sein du club et dans la ville. […] je lui ai juste dit de suivre son cœur et d’être heureux. C’est le seul conseil que je lui ai donné. »







« C’était important pour le développement de Ney et pour le Brésil qu’il suive sa propre route. »

En tant que coéquipier en équipe et en sélection, Dani Alves porte un regard très intime sur Neymar et il est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le PSG : « Je pense qu’avec Messi, il s’agit du joueur le plus décisif dans le monde du football. Le truc c’est qu’il devait sortir de son ombre un peu. Jouer avec quelqu’un aussi unique que Leo est la chose la plus incroyable qui puisse vous arriver, mais il y a toujours ce doute dans votre esprit pour savoir si c’est vous qui êtes doué ou plutôt lui. […] Je pense que vous avez plus de chances de réussir des choses sur le plan individuel lorsque vous n’êtes pas aussi proche d’un joueur comme Messi. C’était important pour le développement de Ney et pour le Brésil qu’il suive sa propre route. »









« La Ligue des Champions est notre objectif principal »

Et bien sûr, avec le recrutement incroyable du PSG, la question de ses chances pour gagner la Ligue des Champions se pose. Pour le défenseur brésilien, la C1 est une obsession pour le club parisien : « C’est ce que nous visons. C’est notre objectif principal. Voilà ce à quoi Neymar pensait quand il a quitté le Barça, et c’est ce à quoi je pensais quand j’ai quitté la Juve. C’est ce qui nous motive, nous excite. Le monde appartient aux braves. Si vous n’êtes pas brave, vous serez toujours dans l’ombre, et ce n’est pas là où nous voulons être. » Le Real Madrid est prévenu, les Parisiens comptent aller très loin dans la compétition et ne pas s’arrêter si tôt dans l’épreuve.