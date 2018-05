PSG: Dani Alves, joueur le plus titré de l'histoire !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Le latéral brésilien du PSG Dani Alves est devenu le joueur le plus titré de l’histoire du football mondial, avec un total de 38 trophées, grâce à sa victoire ce mardi en Coupe de France contre les Herbiers (2-0).

De son premier titre à Bahia à celui conquis mardi au Stade de France face aux Herbiers (2-0), Dani Alves aligne désormais 38 trophées à son palmarès. Un record tout simplement.



Alves dépasse Maxwell



Il confirme un peu plus sa réputation de collectionneur de titres. En remportant la Coupe de France ce mardi soir avec le PSG face aux Herbiers (2-0), Dani Alves a décroché le 38e trophée de sa carrière professionnelle. Il devient le recordman de trophées gagnés en dépassant son ancien coéquipier Maxwell et ses 37 trophées remportés.



Déjà quatre titres avec le PSG



Insatiable chercheur d'or, il avait commencé sa moisson à l’Esporte Club Bahia, en remportant en 2002 la Copa de Nordeste. Il a ensuite décroché cinq trophées avec le FC Séville, 23 avec le FC Barcelone, deux avec la Juventus Turin. Des titres de plus en plus prestigieux comme en témoigne les trois ligues des champions glanés avec le club catalan même s'il n'a pas disputé la finale 2009. Depuis son arrivée au PSG, la moisson continue. En l'espace de dix mois, le pote de Neymar a enlevé quatre nouveaux titres (Championnat, Coupe de la Ligue,, Coupe de France et Trophée des champions).

Un 39e titre en Russie?



Le Brésilien a l'occasion d'accrocher un 39e titre à son palmarès si d'aventure la sélection brésilienne, favorite de la prochaine Coupe du monde en Russie, allait au bout de l'épreuve. Les doutes quant à son genou touché hier soir lors de la finale au Stade de France sont en effet en partie suite aux examens de cet après-midi (distension du genou). Son absence estimée à quatre semaines ne devait pas l'empêcher de postuler à la tunique auriverde.