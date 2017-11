Le PSG écrase Angers chez lui

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

En difficulté dans ses récents déplacements, le PSG, notamment tenu en échec à l'Orange Vélodrome, a étrillé le SCO d'Angers chez lui. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, a été déterminant.





Mbappé s'occupe de tout

Neymar absent ? Pas grave, il y a Kylian Mbappé. Le jeune attaquant a répondu à certaines critiques reçues récemment en se montrant à son avantage sur la pelouse du SCO d'Angers, qui sait pourtant poser problème aux autres équipes. On peut même affirmer que c'est le PSG tout entier qui a survolé les débats alors que ses récents déplacements avaient parfois été décevants. Cette fois, les Parisiens, avec Draxler et Pastore en qualité de titulaires, n'ont pas voulu faire dans la dentelle.





3-0 à la pause

Kylian Mbappé, donc, n'avait pas le temps aujourd'hui et a rapidement ouvert le score en reprenant, sans contrôle, une offrande signée Dani Alves (5e). Il s'est ensuite mué en passeur décisif pour Edinson Cavani (30e) sachant que Julian Draxler en avait ajouté un deuxième au tableau d'affichage entre temps (14e). Vous l'aurez compris, le PSG menait déjà 3 à 0 à la pause et le SCO ne voyait vraiment pas le jour au Stade Raymond-Kopa. En seconde période, Edinson Cavani n'était pas encore rassasié et s'est même offert un doublé (60e). Et Mbappé ne l'était pas non plus en signant le cinquième but, synonyme de nouvelle manita, la deuxième de rang, pour le PSG (84e).





Un PSG impérial

C'est la semaine de toutes les folies pour le PSG : en deux matches, il a inscrit 10 buts et n'en a encaissé aucun. Impérial, le club de la capitale, pourtant privé de Neymar, a donné une leçon à Angers et continue de conforter sa première place après une soirée européenne mardi dernier. Kylian Mbappé en a profité pour (re)faire le plein de confiance. Cavani pour se rapprocher de Falcao au classement des buteurs. Après-midi parfaite.