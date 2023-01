PSG : Edinson Cavani, à 3 buts d'un nouveau record

Replacé dans l’axe depuis le départ de Zlatan, l’Uruguayen ne cesse de marquer et de battre des records avec le PSG. Ce mercredi contre Caen, c’est une autre performance qui lui tend les bras.

Dire qu’il y a encore quelques mois, certains remettaient en question son efficacité. A présent, le numéro 9 parisien est une véritable machine à marquer dont plus personne ne doute. Auteur de 18 buts en 18 journées de championnat, et très prolifique sur la scène européenne, El Matador pourrait rentrer encore un peu plus dans l’histoire du Paris Saint-Germain dès mercredi soir contre le Stade Malherbe de Caen.





A 3 buts du record de Zlatan

La réception de Caen dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1 offre une très belle opportunité pour Edinson Cavani : auteur de 154 réalisations avec le PSG, il pourrait dépasser Zlatan Ibrahimovic, actuellement le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale avec 156 buts. Un triplé lui permettrait donc de devancer le Suédois.

Qui plus est, le Stade Malherbe de Caen lui rappelle de bons souvenirs puisqu’il avait déjà inscrit un quadruplé contre cette formation il y a un peu plus d’un an. Il s’agit d’ailleurs d’un autre record en sa possession.

A seguir...!!! Allez Paris 🔴🔵

Il faut continuer comme ça...!!! Allez Paris 🔴🔵

A continuare cosí ...!!! Allez Paris 🔴🔵 pic.twitter.com/H7yr06J1Hm dash; Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) 9 décembre 2017





Déjà une pluie de records pour Cavani...

Ainsi, il fait partie des joueurs parisiens les plus prolifiques au cours d’un même match avec 4 buts, aux côtés de Bianchi, Christian, Zlatan Ibrahimovic (2 fois) et Patrice Loko. Au-delà de ces deux performances, Cavani est aussi devenu cette saison le troisième joueur à marquer plus de 100 buts dans 2 des 5 grands championnats, rejoignant Zlatan et Higuain.

Il est aussi le meilleur buteur parisien de l’histoire en Ligue des Champions (24 buts), ainsi que le meilleur buteur de Ligue 1 en activité avec 106 buts inscrits depuis son arrivée en 2013. Sans oublier que cette année en C1, il est devenu le 3ème joueur à marquer lors de 7 matches consécutifs après Ruud Van Nistelrooy et Cristiano Ronaldo.

Cependant, le numéro 9 parisien peut encore faire mieux. Et ce, dès cette année. Sur une saison, le record de buts marqués est détenu par Lionel Messi avec 73 réalisations en 2011-2012. Les bases qui sont les siennes en ce moment lui permettent de croire à une telle performance d’ici la fin de saison.

Pour y parvenir il devra peut-être aussi dépasser Josip Skoblar, auteur de 44 buts en une seule et unique saison de championnat (1970-1971). Avec 18 buts en autant de matches, Cavani devra marquer un peu plus pour effacer des tablettes l’ancien buteur yougoslave de l’OM. A commencer dès mercredi contre Caen.









