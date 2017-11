PSG : Edinson Cavani a franchi la barre des 100 buts en Ligue 1

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Edinson Cavani a inscrit ses 100e et 101e buts en Ligue 1 ce week-end. Une marque de plus à ajouter à sa carrière.

Samedi, lors de l'écrasante victoire du PSG sur la pelouse du SCO d'Angers, Edinson Cavani a profité de la démonstration offensive de son équipe pour franchir la barre des 100 buts en Ligue 1.





Les 100 buts

Alors qu'il a longtemps évolué dans l'ombre de Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani a définitivement pris son envol dans la capitale française suite au départ du géant suédois. Depuis, l'Uruguayen enfile les buts comme des perles et se présente comme l'atout offensif numéro un de l'effectif d'Unai Emery. Il l'a encore prouvé ce week-end en inscrivant un doublé face à Angers, d'abord sur une superbe talonnade de Kylian Mbappé puis sur une très belle ouverte de Julian Draxler. Grâce à ses coéquipiers, Cavani a inscrit ses 100e et 101e buts en Ligue 1.





Un ratio de 0,7 but par match

Edinson Cavani a donc eu besoin de 144 rencontres pour franchir la barre des 100, ce qui lui offre le quatrième meilleur ratio de l'histoire du championnat, derrière Ibrahimovic (0,93), Falcao (0,78) et Bianchi (0,75). Son total comprend 74 réalisations dans le jeu, 14 sur penaltys, 6 sur coups francs indirects, 4 sur corners et 3 sur coups francs directs. Il préfère marquer du pied droit (65e) et à l'intérieur de la surface (91). En outre, il est tout aussi bien un tueur à domicile (56) qu'à l'extérieur (45).





Deux fois la barre des 100

Edinson Cavani avait déjà atteint la barre des 100 buts en Serie A (112 pour être précis). Ce qui fait de lui le troisième joueur de l'histoire seulement à franchir ce cap dans deux championnats différents. Les deux autres ? Gonzalo Higuain, qui a établi ce record la semaine dernière (107 buts en Liga, 101 en Serie A) et Zlatan Ibrahimovic (122 buts en Serie , 113 en Ligue 1).