PSG - Emery : "Neymar ne doit pas céder à la provocation"

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Présent en conférence de presse ce mercredi, Unai Emery est revenu sur OM-PSG et le carton rouge pour Neymar. Avec un message clair pour son attaquant.



Les leçons a retenir du Clasico



Retour rapide sur OM-PSG: excédé par les coups reçus, et notamment le croc en jambe d'Ocampos alors que l’arbitre de la rencontre avait sifflé faute, Neymar n’a pas résisté à l’envie de se venger. Forcément et logiquement, le rouge a suivi laissant regagner les vestiaires en applaudissant ironiquement l’arbitre. Une fois de plus - la huitième exactement depuis le début de sa carrière - la star de la Seleção s’est mise à la faute. Interrogé sur ce carton aujourd'hui en conférence de presse, 48 heures avant la réception de Nice, Unay Emery a été limpide.



"Ce qui s'est passé est une leçon"



Pour lui, il ne s'agit encore que de petites choses à améliorer même s'il espère une prise de conscience de son joueur: "C’est un processus d’adaptation au championnat, à son équipe, aux autres équipes, aux arbitres. Il est intelligent. Il est conscient aussi que ce qui s’est passé dimanche est une leçon. C’est vrai, aussi, que les adversaires le ciblent, avec plus d’agressivité. Ils le poussaient, cherchaient plus d’agressivité. Il est important aussi que les arbitres, avec leurs responsabilités, travaillent pour apprendre à comment gérer le match."



"Nous devons apprendre de ces situations"



Le coach basque a expliqué qu'il en avait discuté depuis avec la star brésilienne. "Nous avons parlé ensemble du fait de ne pas céder à la provocation. Mais quand le match commence, avec l’agressivité qu’il y a sur le terrain, les joueurs sont des hommes. Nous devons apprendre de cette situation." On verra au prochain match l'ancien joueur du Barça a entendu le message. Ce ne sera pas face à Nice vendredi soir puisqu'il sera suspendu.