PSG : son état de forme, son foot, sa web-série… Hatem Ben Arfa se confie encore

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

C’est l’un des sujets foot du week-end écoulé : la sortie particulière d’Hatem Ben Arfa sur les réseaux sociaux. Comme il l’avait annoncé, le joueur du Paris Saint-Germain a publié dimanche 26 mars une vidéo dans laquelle il demande à son entraîneur, Unai Emery, de lui laisser une chance de montrer vraiment ce qu’il peut apporter à l’équipe. Visiblement sincère et apaisé, Ben Arfa n’en divise pas moins les internautes. Le style de la vidéo est, c’est vrai, très particulier.

Emery peut l’appeler, Ben Arfa est fin prêt

Quelques heures après la publication de la première vidéo tant commentée, une autre séquence a été diffusée sur les réseaux sociaux. Dans le même style, Hatem Ben Arfa s’exprime à nouveau, face caméra, avec une musique en fond sonore et des images du joueur pour illustrer le tout. Le Parisien assure : "Je me sens bien, à 100%, affûté. Je suis bien dans mon corps". Comme un message à Unai Emery : il est prêt et à sa disposition.

Hatem Ben Arfa déclare également qu’il "prend du plaisir" et parle de sa façon de vivre le football. "Mon plaisir, c’est de faire des petits une-deux, des petits dribbles, de jouer comme quand j’étais petit quand on joue avec les amis", dit-il, avant d’ajouter : "J’arrive à associer ça avec mon métier. Je suis vraiment très heureux de ça".

Ben Arfa : les soirées, le Monopoly et la web-série

Mais le ballon rond n’est pas tout dans la vie de l’international tricolore. A 30 ans, il "essaye aussi de (s’) ouvrir à d’autres choses". Il s’amuse, prend part à des soirées festives, joue au baby-foot et au Monopoly, s’éclate avec ses coéquipiers… et s’initie au jeu d’acteur. Oui, bientôt, on pourra découvrir le Hatem Ben Arfa comédien !

"J’ai fait un tournage pour une série avec Nawell Madani. Elle m’a coaché etc. C’est une opportunité, d’être à Paris et de pouvoir rencontrer des gens qui te proposent de faire autre chose", confie l’ancien Niçois, dont on peut entrapercevoir une scène dans un extrait diffusé dans la vidéo. La web-série de l’actrice Nawell Madani est encore inédite. D’ici là, Ben Arfa aura peut-être glané davantage de temps de jeu au PSG. Toujours posé, l’attaquant conclut sereinement : "J’ai réussi à acquérir la patience. C’est la chose qui me faisait défaut quand j’étais plus jeune. Aujourd’hui, je peux dire que je suis quelqu’un de très patient".